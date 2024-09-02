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إسرائيل تقتل العشرات في غزة.. وتواصل عد وانها على الضفة لليوم السادس على التوالي

9/2/2024 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭/‬غزة‭ - ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قتلت‭ ‬48‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬المنصرمة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ينفذ‭ ‬فيه‭ ‬مسعفون‭ ‬حملة‭ ‬تطعيمات‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الثاني‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬تلقوا‭ ‬التطعيم‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الحملة‭. ‬

ووافقت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬توقف‭ ‬قصيرة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬للسماح‭ ‬للحملة‭ ‬بتطعيم‭ ‬نحو‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬انتهاكات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬التطعيم‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬بينما‭ ‬قتلت‭ ‬غارتان‭ ‬أخريان‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬مخيمي‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الجناحان‭ ‬المسلحان‭ ‬لحركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬إن‭ ‬المقاتلين‭ ‬تصدوا‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والجنوب‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الوسطى‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬بالصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬وقذائف‭ ‬الهاون‭ (‬المورتر‭). ‬

وكررت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬أمس‭ ‬دعوتها‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬وأمن‭ ‬المشاركين‭ ‬فيها‭. ‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬فقط،‭ ‬وصلت‭ ‬فرق‭ ‬الأونروا‭ ‬وشركاؤها‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬87000‭ ‬طفل،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭. ‬وتستمر‭ ‬الجهود‭ ‬لتزويد‭ ‬الأطفال‭ ‬بهذا‭ ‬اللقاح‭ ‬الرئيسي،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬أكثر‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وواصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬تبادل‭ ‬الاتهامات‭ ‬بإفشال‭ ‬مساعي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬الحرب،‭ ‬ويترتب‭ ‬عليه‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والأجانب‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وواصل‭ ‬الآباء‭ ‬إحضار‭ ‬أطفالهم‭ ‬الرضع‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬أمس‭ ‬لتلقي‭ ‬التطعيم‭. ‬وتقول‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إن‭ ‬انخفاض‭ ‬المعدل‭ ‬المعتاد‭ ‬للتطعيمات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬غزة،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وشلل‭ ‬الأطفال‭ ‬فيروس‭ ‬شديد‭ ‬العدوى‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬الشلل‭ ‬والوفاة‭ ‬للأطفال‭ ‬الرضع،‭ ‬ومن‭ ‬تقلّ‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬عامين‭ ‬هم‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭. ‬

وأكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إصابة‭ ‬طفل‭ ‬بالشلل‭ ‬الجزئي‭ ‬بسبب‭ ‬فيروس‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬النمط‭ ‬2،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬

وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬الواسع‭ ‬النطاق‭ ‬لليوم‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬جنين،‭ ‬بدت‭ ‬الشوارع‭ ‬مقفرة‭ ‬وأغلقت‭ ‬معظم‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬أبوابها‭ ‬الاثنين،‭ ‬مع‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬واشتباكات‭. ‬

وأظهر‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يغادرون‭ ‬منازلهم‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين،‭ ‬وهم‭ ‬يرفعون‭ ‬الرايات‭ ‬البيضاء،‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬عربات‭ ‬عسكرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مدرعة‭. ‬

وقال‭ ‬عادل‭ ‬مرعي‭ ‬إغبارية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نعيش‭ ‬في‭ ‬رعب‭ ‬وخوف‭ ‬على‭ ‬الأطفال‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ثمة‭ ‬أطفال‭ ‬رضّع‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬حليب،‭ ‬لا‭ ‬حفاضات،‭ ‬لا‭ ‬خبز‭ ‬ولا‭ ‬طعام‭ ‬لباقي‭ ‬السكان‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يجرؤ‭ ‬على‭ ‬الخروج‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬ثمة‭ ‬قناص‭ (‬إسرائيلي‭)... ‬يطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يراه‭. ‬أنا‭ ‬خرجت‭ ‬مخاطرة‭ ‬وسرت‭ ‬بجانب‭ ‬الجدار‭ ‬لئلا‭ ‬يلحظني‭... ‬لكي‭ ‬أحضر‭ ‬مياها‭ ‬للشرب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬إن‭ ‬جرافات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬ألحقت‭ ‬أضرارا‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنظمة‭ ‬المياه‭. ‬

واستشهد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬26‭ ‬فلسطينيا‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وقالت‭ ‬حماس‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬إن‭ ‬14‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬عناصرهما‭. ‬

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