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بايدن: نتنياهو لا يقوم بما يكفي للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة

9/2/2024 7:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬نهائي‭ ‬لاتفاق‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬يقوم‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭. ‬

وكان‭ ‬بايدن‭ ‬يتحدث‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استعادت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬جثث‭ ‬ست‭ ‬رهائن‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬هيرش‭ ‬جولدبرج‭ ‬بولين،‭ ‬وهو‭ ‬أمريكي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما،‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬زعمت‭ ‬أنهم‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬برصاص‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حماس‭. ‬

ولدى‭ ‬سؤاله‭ ‬بخصوص‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتزم‭ ‬تقديم‭ ‬مُقترح‭ ‬نهائي‭ ‬لاتفاق‭ ‬الرهائن‭ ‬للجانبين‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬قريبون‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ينبوع‭ ‬الأمل‭ ‬لا‭ ‬ينضب‮»‬‭. ‬

وأثارت‭ ‬أحدث‭ ‬وفيات‭ ‬للرهائن‭ ‬انتقادات‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وزادت‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬لإعادة‭ ‬الرهائن‭ ‬المتبقين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم‭. ‬

وعندما‭ ‬سُئل‭ ‬بايدن‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬يبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كافيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬الرهائن،‭ ‬قال‭ ‬‮«‬لا‮»‬‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬

وتأتي‭ ‬أحدث‭ ‬انتقادات‭ ‬بايدن‭ ‬لنتنياهو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ونائبته‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس،‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬محله‭ ‬كمرشحة‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬دعوات‭ ‬متزايدة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأثار‭ ‬الصراع‭ ‬انقسامات‭ ‬بين‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬إذ‭ ‬يضغط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التقدميين‭ ‬بينهم‭ ‬على‭ ‬بايدن‭ ‬لتقييد‭ ‬أو‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لإمدادات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لإسرائيل‭ ‬حليفة‭ ‬واشنطن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬إسرائيلية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬من‭ ‬اللافت‭ ‬للنظر‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬نتنياهو،‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬زعيم‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار،‭ ‬بشأن‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬تصريح‭ ‬بايدن‭ ‬بأن‭ ‬نتنياهو‭ ‬لم‭ ‬يبذل‭ ‬جهدا‭ ‬كافيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬كان‭ ‬خطيرا‭ ‬أيضا‭ ‬لأنه‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬الرهائن‭ ‬الستة‭ ‬وبينهم‭ ‬الأمريكي‭. ‬

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