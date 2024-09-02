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قضاء إسرائيل يأمر بوقف إضراب يطالب باتفاق يعيد الرهائن من غزة

9/2/2024 7:22:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تل‭ ‬أبيت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أمرت‭ ‬محكمة‭ ‬العمل‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬أمس‭ ‬بوقف‭ ‬الإضراب‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تمت‭ ‬الدعوة‭ ‬إليه‭ ‬لتشكيل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نصدر‭ ‬أمرا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬بمنع‭ ‬الإضراب‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإضراب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬الساعة‭ ‬2‭:‬30‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ (‬11:30‭ ‬ت‭ ‬ج‭)‬‮»‬‭.

وجاء‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموطريتش‭.

وبحسب‭ ‬المحكمة‭ ‬فإن‭ ‬بيان‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لعمال‭ ‬إسرائيل‭ (‬الهستدروت‭) ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الإضراب‭ ‬كانت‭ ‬لأسباب‭ ‬اقتصادية‭.

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬أرنون‭ ‬بار‭ ‬ديفيد‭ ‬قال‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نوقف‭ ‬هذا‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭... ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬استنتاج‭ ‬مفاده‭ ‬أن‭ ‬تدخلنا‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحرك‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬لذلك‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬بار‭ ‬ديفيد‭ ‬إضرابا‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬03 , 00‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬مختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بكامله‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلن‭ ‬أنه‭ ‬عثر‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬جثث‭ ‬الرهائن‭ ‬كرمل‭ ‬غات،‭ ‬وعيدن‭ ‬يروشالمي،‭ ‬وهيرش‭ ‬غولدبرغ‭ ‬بولين‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وألكسندر‭ ‬لوبانوف‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬أيضا‭ ‬الجنسية‭ ‬الروسية،‭ ‬وألموغ‭ ‬ساروسي،‭ ‬وأوري‭ ‬دانينو،‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬بمنطقة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬بلديات‭ ‬عدّة‭ ‬أمس‭ ‬التزامها‭ ‬بالإضراب،‭ ‬ومنها‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬وحيفا‭ (‬شمال‭) ‬حيث‭ ‬أغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬45‭ ‬قبل‭ ‬الظهر‭ (‬09:45‭ ‬ت‭ ‬ج‭).‬

وتأثرت‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬شركات‭ ‬خاصة‭ ‬جزئيا‭ ‬بالإضراب‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بلديات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬وعسقلان‭ ‬بالإضراب،‭ ‬وبقيت‭ ‬الحركة‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬طبيعتها‭.‬

في‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غوريون‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬كان‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الركّاب‭ ‬ينتظرون‭ ‬عند‭ ‬مكاتب‭ ‬تسجيل‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬الصباح،‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬بعض‭ ‬الرحلات،‭ ‬بحسب‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬التشريح‭ ‬الذي‭ ‬أجري‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬الرهائن‭ ‬الستة‭ ‬قتلوا‭ ‬‮«‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬جدا،‭ ‬بين‭ ‬الخميس‭ ‬وصباح‭ ‬الجمعة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حمّل‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬مقتل‭ ‬الرهائن‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يديعوت‭ ‬أحرنوت‮»‬‭ ‬العبرية‭ ‬باعتقال‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬6‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬اندلعت‭ ‬مع‭ ‬متظاهرين‭ ‬يطالبون‭ ‬بإنجاز‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭.‬

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