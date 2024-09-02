ناقلة نفط وسفينة تجارية تبلغان عن تعرضهما لهجوم في البحر الأحمر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن،‭ ‬أثينا‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مصدران‭ ‬مطلعان‭ ‬إن‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬سعودية‭ ‬وسفينة‭ ‬نفط‭ ‬أخرى‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬بنما‭ ‬تعرضتا‭ ‬لهجوم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬قبالة‭ ‬اليمن‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتبين‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مسلحون‭ ‬حوثيون‭ ‬متحالفون‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬يقفون‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدران‭ ‬أن‭ ‬الناقلتين‭ (‬أمجاد‭) ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬السعودية‭ ‬و‭(‬بلو‭ ‬لاجون‭ ‬1‭) ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬بنما‭ ‬كانتا‭ ‬تبحران‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭ ‬عندما‭ ‬أُصيبتا،‭ ‬لكن‭ ‬الناقلتين‭ ‬تمكنتا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬رحلتيهما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬لأفراد‭ ‬على‭ ‬متنهما‭. ‬

ولم‭ ‬ترد‭ ‬مجموعة‭ ‬البحري‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية‭ ‬للشحن‭ ‬المالكة‭ ‬لأمجاد،‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعقيب‭. ‬وتبلغ‭ ‬السعة‭ ‬القصوى‭ ‬للناقلة‭ ‬ميلوني‭ ‬برميل‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تعقيب‭ ‬بعد‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬اليونانية‭ (‬سي‭ ‬تريد‭ ‬مارين‭ ‬إس‭.‬إيه‭) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬سفينة‭ (‬بلو‭ ‬لاجون‭ ‬1‭) ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬سعتها‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الناقلة‭ (‬أمجاد‭) ‬مُستهدفة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬

وتراقب‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬دولة‭ ‬مصدرة‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بقلق‭ ‬إطلاق‭ ‬الحوثيين‭ ‬صواريخ‭ ‬تمر‭ ‬فوق‭ ‬أراضيها‭ ‬لاستهداف‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وتحاول‭ ‬الرياض‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬فوضوية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وصراع‭ ‬مدمر‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬للحوثيين‭. ‬وتشن‭ ‬جماعة‭ ‬الحوثي‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬الملاحة‭ ‬الدولية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬

وشن‭ ‬الحوثيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬هجوما‭ ‬أغرقوا‭ ‬فيها‭ ‬سفينتين‭ ‬واستولوا‭ ‬على‭ ‬واحدة‭ ‬وقتلوا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬بحارة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬عمليات‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أصابت‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬58‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬من‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬باليمن‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬جنوبي‭ ‬الصليف‭ ‬مباشرة‭.‬