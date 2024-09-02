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مبابي: كنت أحلم بهذه اللحظة

9/2/2024 7:22:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدولي‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يحلم‭ ‬بالتسجيل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬ثنائيته‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأحد،‭ ‬مفتتحا‭ ‬رصيده‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬الملكي‮»‬‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭.‬

وشرح‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أحلم‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظة‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬الأمر‭ ‬واقعا‭. ‬إنها‭ ‬لحظة‭ ‬كبيرة‭ ‬وأمسية‭ ‬رائعة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد،‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أنوي‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياغو‭ ‬برنابيو‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬والأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحرر‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬أدرك‭ ‬أنه‭ ‬سيحصل‭. ‬قمت‭ ‬بتسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتي‭ ‬وسأواصل‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يشعر‭ ‬بالضغوطات‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬صيامه‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬كلا،‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬للبعض،‭ ‬لكن‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬كان‭ ‬طويلا‭. ‬الناس‭ ‬تبدأ‭ ‬بالحديث‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬لكني‭ ‬أحظى‭ ‬بثقة‭ ‬النادي،‭ ‬زملائي‭ ‬وأنصار‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬الضغط‭ ‬هو‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التسجيل،‭ ‬لأني‭ ‬ما‭ ‬أريده‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬مع‭ ‬اللعب‭ ‬الجماعي،‭ ‬معرفة‭ ‬تحركات‭ ‬زملائي‭ ‬لاسيما‭ ‬أني‭ ‬ألعب‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬يختلف‭ ‬أسلوبه‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬فريقي‭ ‬السابق‭ ‬وبالتالي‭ ‬أريد‭ ‬إيجاد‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬طريقة‭ ‬لعبه‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬الأمور‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬أنا‭ ‬في‭ ‬ناد‭ ‬أردت‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭. ‬نملك‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬إنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬أشخاصا‭ ‬رائعين‭. ‬من‭ ‬السهل‭ ‬التأقلم‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬كهذه‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬انتقاله‭ ‬لشغل‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الهجوم‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬يتمركز‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬مع‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سابقا،‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬لي‭ ‬مشكلة‭. ‬أستطيع‭ ‬شغل‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬موناكو‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭. ‬مركزي‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬لا‭ ‬يشغل‭ ‬بالي‭ ‬إطلاقا‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يتفق‭ ‬كثيرا‭ ‬مع‭ (‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭) ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬أحاول‭ ‬فهم‭ ‬تحركاته،‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه‭. ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬يحب‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬لكني‭ ‬واثق‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬فيني‭ ‬كما‭ ‬مع‭ ‬الآخرين،‭ ‬سنتطور‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬التكتيكية‭ ‬والفنية‭. ‬وإذا‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بيننا‭ ‬بطريقة‭ ‬جيدة‭ ‬أعتقد‭ ‬بأننا‭ ‬سنقدم‭ ‬موسما‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

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