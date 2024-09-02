ليوناردو ينضم إلى الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن نادي الهلال السعودي انضمام المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو القادم من بنفيكا البرتغالي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي.
ويعد ماركوس ليوناردو هو ثالث صفقات الهلال في الصيف الجاري بعد جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، ومتعب الحربي لاعب الشباب.
وكان ماركوس ليوناردو قد خضع للكشف الطبي في البرتغال الأحد، قبل إتمام انتقاله إلى صفوف الزعيم. وبلغت قيمة الصفقة 40 مليون يورو حصل عليها بنفيكا مقابل بيع مهاجمه البرازيلي للهلال. كما تعاقد الهلال مع خالد الغنام قادمًا من نادي الاتفاق بنظام الإعارة مدة موسم رياضي.
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