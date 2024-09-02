ليوناردو ينضم إلى الهلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬الهلال‭ ‬السعودي‭ ‬انضمام‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي،‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭.‬

ويعد‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬هو‭ ‬ثالث‭ ‬صفقات‭ ‬الهلال‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الجاري‭ ‬بعد‭ ‬جواو‭ ‬كانسيلو‭ ‬لاعب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬السابق،‭ ‬ومتعب‭ ‬الحربي‭ ‬لاعب‭ ‬الشباب‭.‬

وكان‭ ‬ماركوس‭ ‬ليوناردو‭ ‬قد‭ ‬خضع‭ ‬للكشف‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬البرتغال‭ ‬الأحد،‭ ‬قبل‭ ‬إتمام‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الزعيم‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصفقة‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬بنفيكا‭ ‬مقابل‭ ‬بيع‭ ‬مهاجمه‭ ‬البرازيلي‭ ‬للهلال‭. ‬كما‭ ‬تعاقد‭ ‬الهلال‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬الغنام‭ ‬قادمًا‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬بنظام‭ ‬الإعارة‭ ‬مدة‭ ‬موسم‭ ‬رياضي‭.‬