منتخبنا يرفع النسق لمواجهة الخميس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم نسق تدريباته بمقر إقامته في مدينة غولد كوست الأسترالية، استعداداً لمواجهة يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 أمام المنتخب الأسترالي في التصفيات الحاسمة والمؤهلة لكاس العالم 2026.
وانطلق التدريب أمس بحماس وتركيز كبير من اللاعبين، حيث ركز المدرب الكرواتي دراغان على تعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية، كما أجرى تحليلا لمباريات المنتخب الأسترالي لتحديد نقاط القوة والضعف في صفوفه.
ويسعى المنتخب للظهور بصورة مثالية وراء الهدف المنشود بالوصول إلى كأس العالم، كونه يمتلك فرصة كبيرة بالتأهل بعد زيادة مقاعد القارة الآسيوية إلى 8 مقاعد ونصف، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين سيلعب أصحاب المركزين الثالث والرابع الملحق الآسيوي.
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