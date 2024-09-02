منتخبنا يرفع النسق لمواجهة الخميس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نسق‭ ‬تدريباته‭ ‬بمقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غولد‭ ‬كوست‭ ‬الأسترالية،‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لكاس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وانطلق‭ ‬التدريب‭ ‬أمس‭ ‬بحماس‭ ‬وتركيز‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬كما‭ ‬أجرى‭ ‬تحليلا‭ ‬لمباريات‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬لتحديد‭ ‬نقاط‭ ‬القوة‭ ‬والضعف‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬

ويسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭ ‬وراء‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬كونه‭ ‬يمتلك‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالتأهل‭ ‬بعد‭ ‬زيادة‭ ‬مقاعد‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مقاعد‭ ‬ونصف،‭ ‬حيث‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيلعب‭ ‬أصحاب‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬الملحق‭ ‬الآسيوي‭.‬