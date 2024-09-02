النصر يحسم صفقة سيماكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن نادي النصر السعودي رسمياً حسم صفقة المدافع الفرنسي محمد سيماكان قادماً من صفوف فريق لايبزيغ الألماني.
وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة «إكس»: «من قلب مدرج الفرسان ينضم إلى النصر سيماكان».
وظهر اللاعب مرتدياً قميص النصر من مدرجات ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض خلال الفيديو الذي بثه النادي لإعلان الصفقة، وقال المدافع الفرنسي: «جماهير النصر أنا هنا في مكانكم، محمد أصبح واحداً منكم». ولعب محمد سيماكان 32 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص لايبزيغ بالدوري الألماني، حيث قدم مستوى فنياً رائعاً الموسم الماضي.
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