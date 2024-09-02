النصر يحسم صفقة سيماكان

وظهر‭ ‬اللاعب‭ ‬مرتدياً‭ ‬قميص‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬بثه‭ ‬النادي‭ ‬لإعلان‭ ‬الصفقة،‭ ‬وقال‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭: ‬‮«‬جماهير‭ ‬النصر‭ ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مكانكم،‭ ‬محمد‭ ‬أصبح‭ ‬واحداً‭ ‬منكم‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بقميص‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬فنياً‭ ‬رائعاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

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