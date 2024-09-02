Tuesday, 03 September 2024 03:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر يحسم صفقة سيماكان

9/2/2024 7:22:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬رسمياً‭ ‬حسم‭ ‬صفقة‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭.‬

وكتب‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬لنادي‭ ‬النصر‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬من‭ ‬قلب‭ ‬مدرج‭ ‬الفرسان‭ ‬ينضم‭ ‬إلى‭ ‬النصر‭ ‬سيماكان‮»‬‭.‬

وظهر‭ ‬اللاعب‭ ‬مرتدياً‭ ‬قميص‭ ‬النصر‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬بثه‭ ‬النادي‭ ‬لإعلان‭ ‬الصفقة،‭ ‬وقال‭ ‬المدافع‭ ‬الفرنسي‭: ‬‮«‬جماهير‭ ‬النصر‭ ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬مكانكم،‭ ‬محمد‭ ‬أصبح‭ ‬واحداً‭ ‬منكم‮»‬‭. ‬ولعب‭ ‬محمد‭ ‬سيماكان‭ ‬32‭ ‬مباراة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بقميص‭ ‬لايبزيغ‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬مستوى‭ ‬فنياً‭ ‬رائعاً‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث