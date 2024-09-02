ديكيتش يطلب تسجيل حركته كعلامة تجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخطف‭ ‬ضابط‭ ‬الصف‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الدرك‭ ‬الأضواء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬بفضية‭ ‬الفرق‭ ‬المختلطة‭ ‬لمسابقة‭ ‬مسدس‭ ‬الهواء‭ ‬المضغوط‭ ‬10‭ ‬أمتار،‭ ‬لعدم‭ ‬استخدامه‭ ‬أي‭ ‬معدات‭ ‬خاصة‭ ‬بالرماية‭ ‬وبوضعه‭ ‬يده‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ ‬خلال‭ ‬محاولاته‭ ‬وكأنه‭ ‬يرمي‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬منزله‭.‬

بات‭ ‬ابن‭ ‬الحادية‭ ‬والخمسين‭ ‬بمنظره‭ ‬المسترخي‭ ‬تماما‭ ‬حديث‭ ‬العالم‭ ‬وذهب‭ ‬البعض‭ ‬إلى‭ ‬تشبيهه‭ ‬بالشخصية‭ ‬السينمائية‭ ‬الشهيرة‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ ‬وحتى‭ ‬أن‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬تسلا‭ ‬الملياردير‭ ‬الأميركي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لنفسه‭ ‬وهو‭ ‬يقلد‭ ‬ديكيتش‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬إردينتش‭ ‬بيلغيلي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬خطوة‭ ‬تسجيل‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التركي‭ ‬جاءت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬آخرين‭ ‬تسجيلها‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬ديكيتش‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إبلاغنا‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬لتسجيل‭ (‬الحركة‭) ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬يوسف‭ ‬ديكيتش،‭ ‬قدمنا‭ ‬طلبا‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬أسبوع‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطلبات‭ ‬الأخرى‭ ‬رُفضت‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬تقليد‭ ‬حركة‭ ‬ديكيتش‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬منذ‭ ‬فوزه‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬مع‭ ‬زميلته‭ ‬سيفال‭ ‬إيلايدا‭ ‬تارهان‭.‬

وقام‭ ‬المهاجم‭ ‬السنغالي‭ ‬لتشلسي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬نيكولاس‭ ‬جاكسون‭ ‬بتقليد‭ ‬ديكيتش‭ ‬الأحد‭ ‬عندما‭ ‬احتفل‭ ‬بالتسجيل‭ ‬ضد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وذكرت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬آر‭ ‬تي‭ ‬هابر‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬التذكارية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬صورته‭ ‬طرحت‭ ‬للبيع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬القمصان‭ ‬والأكواب‭ ‬وأغطية‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭. ‬ولم‭ ‬يستجب‭ ‬مكتب‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬حين‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭.‬

وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بداية‭ ‬أغسطس،‭ ‬قال‭ ‬ديكيتش‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تفسيرا‭ ‬طبيعيا‭ ‬لحركة‭ ‬وضع‭ ‬يده‭ ‬في‭ ‬الجيب،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬فقط‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬جسدي‭ ‬أكثر‭ ‬استقرارا،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازني‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬