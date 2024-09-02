مهاجم خبير لحل مشكلة الفهود

(MENAFN
- Al Watan)
ظفر الفيحاء بتوقيع المهاجم الأوروجواياني رينزو لوبيز، لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، في صفقة
انتقال حر، لدعم هجوم الفهود الذي عانى كثيرا خلال الجولتين الأولى والثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعد لوبيز خبيرا بالدوري السعودي للمحترفين، إذ سبق وخاض تجربة احترافية مع الباطن في موسم 2023.
وشهدت مسيرة لوبيز تمثيل عدد من أندية الدوري
الأوروجواياني، أبرزها ناسيونال مونتيفيديو وراسينج مونتيفيديو.
وخاض تجارب احترافية أبرزها في الدوري الياباني مع كيوتو سانجا وساجان توسو، وفي الدوري التشيلي مع أوهيجينس، وفي الأرجنتين مثل سنترال كوردوبا وأتليتيكو تيجري، وكانت آخر محطاته مع إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري.
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