Monday, 02 September 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مهاجم خبير لحل مشكلة الفهود

9/2/2024 3:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ظفر الفيحاء بتوقيع المهاجم الأوروجواياني رينزو لوبيز، لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، في صفقة انتقال حر، لدعم هجوم الفهود الذي عانى كثيرا خلال الجولتين الأولى والثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ويعد لوبيز خبيرا بالدوري السعودي للمحترفين، إذ سبق وخاض تجربة احترافية مع الباطن في موسم 2023.
وشهدت مسيرة لوبيز تمثيل عدد من أندية الدوري الأوروجواياني، أبرزها ناسيونال مونتيفيديو وراسينج مونتيفيديو.
وخاض تجارب احترافية أبرزها في الدوري الياباني مع كيوتو سانجا وساجان توسو، وفي الدوري التشيلي مع أوهيجينس، وفي الأرجنتين مثل سنترال كوردوبا وأتليتيكو تيجري، وكانت آخر محطاته مع إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري.

MENAFN02092024000089011017ID1108627778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث