نمو كبير لمبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أغسطس

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- Al-Borsa News) أعلنت شركات“بي واي دي” و”لي أوتو- Li Auto” و”نيو- NIO” و”إكس بنج- XPeng” بيانات التسليم الخاصة بها لشهر أغسطس، حيث واصلت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية النمو.
وسلمت“لي أوتو” 48.1 ألف مركبة، بزيادة 38% على أساس سنوي، وتتوقع الشركة تسليم حوالي 150 ألف مركبة في الربع الثالث، فيما سلمت“إكس بنج” 14 ألف مركبة بزيادة 1%، وتتوقع تسليم 43 ألف سيارة في الربع الثالث.
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كما سلمت“نيو” 20.2 ألف مركبة، بزيادة 4%، وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتخطى فيه مبيعاتها حاجز 20 ألف سيارة، ولم تكشف الشركة بعد عن توقعاتها للربع الجاري.
معًا، سلمت الشركات الثلاث 82.3 ألف سيارة، بزيادة تتجاوز 20%، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه مبيعاتها مجتمعة 80 ألف وحدة، وثالث أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.
وباعت“بي واي دي” التي تعد أكبر شركة صينية للسيارات الكهربائية – تصنع المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن – 370 ألف مركبة في أغسطس، بزيادة 35%.
وبلغت مبيعات“بي واي دي” من السيارات الكهربائية بالكامل 148.5 ألف مركبة، بزيادة 2%، كما قفزت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 73% إلى 222.4 ألف وحدة.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627766
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