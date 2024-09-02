نمو كبير لمبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركات“بي واي دي” و”لي أوتو- Li Auto” و”نيو- NIO” و”إكس بنج- XPeng” بيانات التسليم الخاصة بها لشهر أغسطس، حيث واصلت مبيعات السيارات الكهربائية الصينية النمو.

وسلمت“لي أوتو” 48.1 ألف مركبة، بزيادة 38% على أساس سنوي، وتتوقع الشركة تسليم حوالي 150 ألف مركبة في الربع الثالث، فيما سلمت“إكس بنج” 14 ألف مركبة بزيادة 1%، وتتوقع تسليم 43 ألف سيارة في الربع الثالث.

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كما سلمت“نيو” 20.2 ألف مركبة، بزيادة 4%، وكان هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي تتخطى فيه مبيعاتها حاجز 20 ألف سيارة، ولم تكشف الشركة بعد عن توقعاتها للربع الجاري.

معًا، سلمت الشركات الثلاث 82.3 ألف سيارة، بزيادة تتجاوز 20%، وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تتجاوز فيه مبيعاتها مجتمعة 80 ألف وحدة، وثالث أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

وباعت“بي واي دي” التي تعد أكبر شركة صينية للسيارات الكهربائية – تصنع المركبات الكهربائية بالكامل والهجينة القابلة للشحن – 370 ألف مركبة في أغسطس، بزيادة 35%.

وبلغت مبيعات“بي واي دي” من السيارات الكهربائية بالكامل 148.5 ألف مركبة، بزيادة 2%، كما قفزت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 73% إلى 222.4 ألف وحدة.

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