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كامالا هاريس: يجب أن تظل يو إس ستيل مملوكة ومدارة محليًا

9/2/2024 3:20:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعارض نائبة الرئيس الأمريكي“كامالا هاريس” صفقة الاستحواذ المحتملة لشركة“نيبون ستيل” اليابانية على منتجة الصلب الأمريكية“يو إس ستيل”، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مسؤول مطلع على خططها، من المقرر أن تدلي“هاريس” بخطاب خلال حدث يوم العمال أمام النقابات في“بيتسبرغ” الإثنين، والذي تقول فيه:“يجب أن تظل شركة يو إس ستيل مملوكة ومدارة محليًا”.

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وقال المسؤول إن“هاريس” ستؤكد التزامها بدعم عمال الصلب الأمريكيين، خاصة وأن المؤتمر في موطن كل من“يو إس ستيل” والنقابات العمالية التي تعارض صفقة البيع.

ويعد هذا البيان هو الأول لها بشأن الصفقة المقترحة، ويتماشى مع موقف الرئيس“جو بايدن”، والمرشح الجمهوري للرئاسة“دونالد ترامب”، و

المصدر:

MENAFN02092024000202011048ID1108627764

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