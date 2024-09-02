كامالا هاريس: يجب أن تظل يو إس ستيل مملوكة ومدارة محليًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعارض نائبة الرئيس الأمريكي“كامالا هاريس” صفقة
الاستحواذ المحتملة لشركة“نيبون ستيل” اليابانية على منتجة الصلب الأمريكية“يو إس ستيل”، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مسؤول مطلع على خططها، من المقرر أن تدلي“هاريس” بخطاب خلال حدث يوم العمال أمام النقابات في“بيتسبرغ” الإثنين، والذي تقول فيه:“يجب أن تظل شركة يو إس ستيل مملوكة ومدارة محليًا”.
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وقال المسؤول إن“هاريس” ستؤكد التزامها بدعم عمال الصلب الأمريكيين، خاصة وأن المؤتمر في موطن كل من“يو إس ستيل” والنقابات العمالية التي تعارض صفقة البيع.
ويعد هذا البيان هو الأول لها بشأن الصفقة المقترحة، ويتماشى مع موقف الرئيس“جو بايدن”، والمرشح الجمهوري للرئاسة“دونالد ترامب”، و
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627764
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