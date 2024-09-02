تراجع إنتاج أوبك في أغسطس لأدنى مستوى منذ يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط“أوبك” خلال شهر أغسطس بنحو 340 ألف برميل يوميًا مقارنة بيوليو، لتسجل الإمدادات أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا للمسح الذي أجرته“رويترز” مستندة إلى بيانات الشحن والمعلومات من مصادر في الصناعة.
وبحسب التقرير المنشور الإثنين، ضخّت“أوبك” نحو 26.36 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وسط الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية، فضلًا عن تأثير خطط خفض الإمدادات الطوعية مع بدء خطط تعويض فائض إنتاج بعض دول“أوبك+”.
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وفي نفس السياق، نقلت وكالة“إنترفاكس” عن نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” قوله اليوم، إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق“أوبك+” بحلول نهاية أغسطس.
يأتي هذا بعدما أكد الأمين العام للمنظمة” هيثم الغيص” خلال زيارات جرت بين 26 و29 أغسطس، التزام العراق وكازاخستان غير المشروط بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج، بما في ذلك خطط التعويض المتفق عليها، والتي تم تقديمها إلى“أوبك” في 22 أغسطس.
المصدر:
MENAFN02092024000202011048ID1108627763
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