تراجع إنتاج أوبك في أغسطس لأدنى مستوى منذ يناير

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط“أوبك” خلال شهر أغسطس بنحو 340 ألف برميل يوميًا مقارنة بيوليو، لتسجل الإمدادات أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا للمسح الذي أجرته“رويترز” مستندة إلى بيانات الشحن والمعلومات من مصادر في الصناعة.

وبحسب التقرير المنشور الإثنين، ضخّت“أوبك” نحو 26.36 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، وسط الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية، فضلًا عن تأثير خطط خفض الإمدادات الطوعية مع بدء خطط تعويض فائض إنتاج بعض دول“أوبك+”.

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وفي نفس السياق، نقلت وكالة“إنترفاكس” عن نائب رئيس الوزراء الروسي“ألكسندر نوفاك” قوله اليوم، إن روسيا خفضت إنتاج النفط إلى المستوى المطلوب بموجب اتفاق“أوبك+” بحلول نهاية أغسطس.

يأتي هذا بعدما أكد الأمين العام للمنظمة” هيثم الغيص” خلال زيارات جرت بين 26 و29 أغسطس، التزام العراق وكازاخستان غير المشروط بالتنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لتعديلات الإنتاج، بما في ذلك خطط التعويض المتفق عليها، والتي تم تقديمها إلى“أوبك” في 22 أغسطس.

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