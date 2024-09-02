((أبو غالى موتورز)) تستعد لتدشين 4 صالات عرض الربع الأخير من 2024

قال أمجد الفقى، مدير علامة جيلى الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، إن الشركة تعمل على افتتاح 4 صالات عرض متكاملة ((3S)) لعلامة ((جيلى)) خلال الربع الأخير من العام الجارى 2024.

جاءت تصريحات الفقى على هامش أختبار“البورصة” لطرازات جيلى (ستار راى، وGX3، وأوكافانجو، وكول راى) الصينية على طرق مدينة شرم الشيخ.

موضوعات“جى بى أوتو” تعلن طرح“هيونداى سانتافى” بمصر عبر فئتين 25 ألف زيادة بأسعار سيارات ((هيونداى)) بقائمة سبتمبر %7.5 ارتفاعًا بمبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال 7 أشهر

ودشنت مجموعة ((أبو غالى موتورز)) بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد والمتخصص فى مراكز الخدمات وقطع الغيار لسيارات جيلى، أول فرع ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) فى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار ((الفقى)) إلى أن إجمالي عدد نقاط فروع الشركة للعلامة الصينية ((جيلى)) بلغ نحو 25 نقطة من بينهم (صالات عرض مستقلة ((1S))، ومراكز خدمة مستقلة ((2S))، ومراكز خدمة متكاملة ((3S)) وهى عبارة عن (صالة عرض + مركز خدمة).

أوضح أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) تتطلع لمضاعفة حجم مبيعات سيارات ((جيلى)) الصينية بالسوق المصرى بنهاية العام الجارى 2024، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المنتهى 2023.

أضاف أن سيارات ((جيلي أبو غالى)) حققت مبيعات بلغت نحو 1.040 ألف سيارة واستحوذت على حصة سوقية بنحو 5.7% من مبيعات السيارات الملاكى فى أول 7 أشهر من العام الجاري 2024، وجاءت بالمركز الخامس ضمن قائمة السيارات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعًا، وذلك بحسب التقرير الشهر الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك”.

وقال مدير العلامة، إنَّ المجموعة تخطط لطرح طرازين جديدين في مصر، خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، لافتًا إلى أن السيارة الأولى تعمل وفقًا لنظام البنزين، بينما السيارة الثانية تعمل بالطاقة الكهربائية.

أوضح لـ ((البورصة)) أن المجموعة رصدت استثمارات كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية في التطوير والتكنولوجيا لتقديم حلول تكنولوجية جديدة لعملاء الشركة الصينية.

أشار ((الفقى)) إلى أن الشركة توفر للعملاء تطبيقا هاتفيا يسمع للعملاء بحجز موعد لتجربة السيارات، وحجز موعد للصيانة لأقرب مركز، ومراجعة الفواتير، وقطع الغيار، وفحص السيارات المستعملة، وطلب خدمة الأعطال السريعة في حالة الطوارئ.

أوضح أن قطاع السيارات عانى من العديد من الصعوبات منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الحظر، بالإضافة إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وحركة الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها، وحاليًا صعوبة أثناء تسجيل الشحنات الجديدة على منصة“نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات ACI.

أكد ((الفقى)) أن الشركة ليس لديها أي مشكلة تتعلق بتوفير سيارات ((جيلى)) بالسوق او تسليم السيارات للعملاء الحاجزين لدى المجموعة.

تابع: أن الشركة العالمية تقوم بعمل تقييم شهرى لأداء مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة سواء كانت تابعة لمجموعة (أبو غالى موتورز) أو شركاء المجموعة من الموزعين المعتمدين لديها.

أشار ((الفقى)) إلى أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لصيانة واصلاح السيارات لمدة 6 أشهر، مضيفًا أن قطع الغيار تأثرت بالزيادات السعرية مثلها مثل باقى السلع نتيجة للعديد من المتغيرات منها (تحريك سعر الصرف، الدولار الجمركى، وتكلفة الشحن).