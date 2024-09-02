((أبو غالى موتورز)) تستعد لتدشين 4 صالات عرض الربع الأخير من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) المجموعة تخطط لطرح طرازين جديدين بالربع الأول من العام المقبل
قال أمجد الفقى، مدير علامة جيلى الصينية بمجموعة أبوغالى موتورز، إن الشركة تعمل على افتتاح 4 صالات عرض متكاملة ((3S)) لعلامة ((جيلى)) خلال الربع الأخير من العام الجارى 2024.
جاءت تصريحات الفقى على هامش أختبار“البورصة” لطرازات جيلى (ستار راى، وGX3، وأوكافانجو، وكول راى) الصينية على طرق مدينة شرم الشيخ.
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ودشنت مجموعة ((أبو غالى موتورز)) بالتعاون مع شركة ((سيتى يورب موتورز)) الموزع المعتمد والمتخصص فى مراكز الخدمات وقطع الغيار لسيارات جيلى، أول فرع ومركز خدمة لسيارات ((جيلى)) فى شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضى.
وأشار ((الفقى)) إلى أن إجمالي عدد نقاط فروع الشركة للعلامة الصينية ((جيلى)) بلغ نحو 25 نقطة من بينهم (صالات عرض مستقلة ((1S))، ومراكز خدمة مستقلة ((2S))، ومراكز خدمة متكاملة ((3S)) وهى عبارة عن (صالة عرض + مركز خدمة).
أوضح أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) تتطلع لمضاعفة حجم مبيعات سيارات ((جيلى)) الصينية بالسوق المصرى بنهاية العام الجارى 2024، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المنتهى 2023.
أضاف أن سيارات ((جيلي أبو غالى)) حققت مبيعات بلغت نحو 1.040 ألف سيارة واستحوذت على حصة سوقية بنحو 5.7% من مبيعات السيارات الملاكى فى أول 7 أشهر من العام الجاري 2024، وجاءت بالمركز الخامس ضمن قائمة السيارات الملاكى المستوردة الأكثر مبيعًا، وذلك بحسب التقرير الشهر الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات“أميك”. مخزون قطع الغيار يكفى عمليات الصيانة لمدة 6 أشهر
وقال مدير العلامة، إنَّ المجموعة تخطط لطرح طرازين جديدين في مصر، خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، لافتًا إلى أن السيارة الأولى تعمل وفقًا لنظام البنزين، بينما السيارة الثانية تعمل بالطاقة الكهربائية.
أوضح لـ ((البورصة)) أن المجموعة رصدت استثمارات كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية في التطوير والتكنولوجيا لتقديم حلول تكنولوجية جديدة لعملاء الشركة الصينية.
أشار ((الفقى)) إلى أن الشركة توفر للعملاء تطبيقا هاتفيا يسمع للعملاء بحجز موعد لتجربة السيارات، وحجز موعد للصيانة لأقرب مركز، ومراجعة الفواتير، وقطع الغيار، وفحص السيارات المستعملة، وطلب خدمة الأعطال السريعة في حالة الطوارئ.
أوضح أن قطاع السيارات عانى من العديد من الصعوبات منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الحظر، بالإضافة إلى أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وحركة الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها، وحاليًا صعوبة أثناء تسجيل الشحنات الجديدة على منصة“نافذة” الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات ACI.
أكد ((الفقى)) أن الشركة ليس لديها أي مشكلة تتعلق بتوفير سيارات ((جيلى)) بالسوق او تسليم السيارات للعملاء الحاجزين لدى المجموعة.
تابع: أن الشركة العالمية تقوم بعمل تقييم شهرى لأداء مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة سواء كانت تابعة لمجموعة (أبو غالى موتورز) أو شركاء المجموعة من الموزعين المعتمدين لديها.
أشار ((الفقى)) إلى أن مجموعة ((أبو غالى موتورز)) لديها مخزون من قطع الغيار يكفى لصيانة واصلاح السيارات لمدة 6 أشهر، مضيفًا أن قطع الغيار تأثرت بالزيادات السعرية مثلها مثل باقى السلع نتيجة للعديد من المتغيرات منها (تحريك سعر الصرف، الدولار الجمركى، وتكلفة الشحن).
((أبو غالى موتورز)) تستعد لتدشين 4 صالات عرض الربع الأخير من 2024
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