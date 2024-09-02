التشخيص المتكاملة تغلق فروعها فى السودان مؤقتًا

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة التشخيص المتكاملة، التى تملك علامتى البرج والمختبر للأشعة والتحاليل الطبية، إنها أوقفت عمل فروعها فى السودان“مؤقتًا” نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد.

أضافت الشركة فى إفصاح لبورصة لندن أن لديها 18 فرعًا فى السودان تحت علامتى المختبر وألترا لاب.

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فى المقابل أفصحت الشركة عن افتتاح 20 فرعًا جديدة فى مصر خلال النصف الأول، كما دخلت السوق السعودي بعلامة“بايولاب” وافتتحت فرعين لها هناك.

وكشفت الشركة أنها حققت أرباحًا فى النصف الأول بقيمة 480 مليون جنيه بنمو 127%. وجاءت الأرباح محصلة أرباح الشركة من مصر بقيمة 560 مليون جنيه فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 225.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 147%، وخسائر فى نيجريا بقيمة 11.9 مليون جنيه وفى السعودية بقيمة 84.4 مليون جنيه، فيما حققت أرباحا بقيمة 5.4 مليون جنيه فى الأردن و11 مليونًا فى السودان.

وقالت الشركة إن إيراداتها نمت 33% فى النصف الأول إلى 2.5 مليار جنيه بدعم من نمو أعداد الاختبارات وزيادة قيمتها.

واستحوذت مصر على 82.8% من إيرادات المجموعة بنحو 2.07 مليار جنيه

وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل من البنك الأهلى المتحد للمساهمة فى تسوية مديونية لشركة جنرال إلكترك قيمتها 5 ملايين دولار، وإن القائم من القرض بلغ 11 مليون جنيه بنهاية يونيو.

وزاد عدد المرضى بالمجموعة 5% إلى 4.12 مليون مريض مقابل 3.92 مليون مريض فى النصف الأول من العام، بينهم 3.9 مليون مريض فى مصر مقابل 3.7 مليون، وأجروا 17.8 مليون اختبار مقابل 16.5 مليون اختبار.

وكان نحو 16.5 مليون اختبار فى مصر بمتوسط تكلفة 125 جنيها للاختبار الواحد بارتفاع 25% عن النصف الأول من العام الماضى.

وتمتلك المجموعة شركة البرج سكان وتضم معامل البرج ومعامل المختبر وتقدم خدمات الزيارة المنزلية وتمتلك شركة تابعة“وياك”.

وكشفت الشركة أنها ستوسع عمليات معامل البرج سكان من خلال شبكة من 7 فروع فى القاهرة، وساهمت خدمات الفحص المنزلى بنحو 18% من إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024.

وقالت إنها اشترت 18.67 مليون سهم عبر سوق الصفقات فى البورصة وأتمت تسوية العملية فى 28 أغسطس، وبعد ذلك، ستنقل أسهمها من البورصة المصرية إلى بورصة لندن.