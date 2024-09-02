التشخيص المتكاملة تغلق فروعها فى السودان مؤقتًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة التشخيص المتكاملة، التى تملك علامتى البرج والمختبر للأشعة والتحاليل الطبية، إنها أوقفت عمل فروعها فى السودان“مؤقتًا” نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد.
أضافت الشركة فى إفصاح لبورصة لندن أن لديها 18 فرعًا فى السودان تحت علامتى المختبر وألترا لاب.
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فى المقابل أفصحت الشركة عن افتتاح 20 فرعًا جديدة فى مصر خلال النصف الأول، كما دخلت السوق السعودي بعلامة“بايولاب” وافتتحت فرعين لها هناك.
وكشفت الشركة أنها حققت أرباحًا فى النصف الأول بقيمة 480 مليون جنيه بنمو 127%. وجاءت الأرباح محصلة أرباح الشركة من مصر بقيمة 560 مليون جنيه فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 225.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنمو 147%، وخسائر فى نيجريا بقيمة 11.9 مليون جنيه وفى السعودية بقيمة 84.4 مليون جنيه، فيما حققت أرباحا بقيمة 5.4 مليون جنيه فى الأردن و11 مليونًا فى السودان.
وقالت الشركة إن إيراداتها نمت 33% فى النصف الأول إلى 2.5 مليار جنيه بدعم من نمو أعداد الاختبارات وزيادة قيمتها.
واستحوذت مصر على 82.8% من إيرادات المجموعة بنحو 2.07 مليار جنيه
وقالت الشركة إنها حصلت على تمويل من البنك الأهلى المتحد للمساهمة فى تسوية مديونية لشركة جنرال إلكترك قيمتها 5 ملايين دولار، وإن القائم من القرض بلغ 11 مليون جنيه بنهاية يونيو.
وزاد عدد المرضى بالمجموعة 5% إلى 4.12 مليون مريض مقابل 3.92 مليون مريض فى النصف الأول من العام، بينهم 3.9 مليون مريض فى مصر مقابل 3.7 مليون، وأجروا 17.8 مليون اختبار مقابل 16.5 مليون اختبار.
وكان نحو 16.5 مليون اختبار فى مصر بمتوسط تكلفة 125 جنيها للاختبار الواحد بارتفاع 25% عن النصف الأول من العام الماضى.
وتمتلك المجموعة شركة البرج سكان وتضم معامل البرج ومعامل المختبر وتقدم خدمات الزيارة المنزلية وتمتلك شركة تابعة“وياك”.
وكشفت الشركة أنها ستوسع عمليات معامل البرج سكان من خلال شبكة من 7 فروع فى القاهرة، وساهمت خدمات الفحص المنزلى بنحو 18% من إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024.
وقالت إنها اشترت 18.67 مليون سهم عبر سوق الصفقات فى البورصة وأتمت تسوية العملية فى 28 أغسطس، وبعد ذلك، ستنقل أسهمها من البورصة المصرية إلى بورصة لندن.
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