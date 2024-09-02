القادسية يفسخ عقد المشعان بالتراضي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت إدارة نادي القادسية اليوم إنهاء التعاقد مع المدرب الوطني للفريق الاول لكرة القدم
د.محمد المشعان، وذلك بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمشعان على الفترة التي كان فيها على رأس الجهاز الفني للفريق وحقق معه كأس سمو الأمير للموسم الماضي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.
ويأتي إنهاء التعاقد مع المشعان بعد ثلاث جولات من بطولة دوري زين الممتاز، حيث لم تكن نتائج الأصفر مرضية لجماهيره وتوقف رصيده عند 3 نقاط بتلقيه الخسارة من الكويت 0-1 وفاز بصعوبة على اليرموك 1-0 ثم خسر من العربي 1-2، كما خسر خلال فترة التوقف الدولي مباراته الودية أمام فريق الساحل 0-1.
MENAFN02092024000130011022ID1108626889
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.