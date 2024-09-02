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القادسية يفسخ عقد المشعان بالتراضي

9/2/2024 9:22:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إدارة نادي القادسية اليوم إنهاء التعاقد مع المدرب الوطني للفريق الاول لكرة القدم د.محمد المشعان، وذلك بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للمشعان على الفترة التي كان فيها على رأس الجهاز الفني للفريق وحقق معه كأس سمو الأمير للموسم الماضي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.

ويأتي إنهاء التعاقد مع المشعان بعد ثلاث جولات من بطولة دوري زين الممتاز، حيث لم تكن نتائج الأصفر مرضية لجماهيره وتوقف رصيده عند 3 نقاط بتلقيه الخسارة من الكويت 0-1 وفاز بصعوبة على اليرموك 1-0 ثم خسر من العربي 1-2، كما خسر خلال فترة التوقف الدولي مباراته الودية أمام فريق الساحل 0-1.

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