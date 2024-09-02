وكيل وزارة الداخلية ‏يترأس لجنة المقابلات الشخصية لدورة الضباط تخصص خفر السواحل في قطر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف اليوم لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الضباط تخصص خفر السواحل (بحرية) والتي ستقام بأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بدولة قطر الشقيقة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من القيادات الأمنية.
وحاور الفريق النواف مع لجنة قبول المتقدمين للالتحاق بدورات الطلبة الضباط الأسس والمعايير والمرتكزات المهمة التي يجب التقيد والالتزام بها في العمل العسكري، مشيرا إلى أن المقابلة الشخصية تعتبر من المحطات الأساسية في مراحل سير القبول.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن تمنياته للمتقدمين بالتوفيق، وأثنى على جهود لجنة المقابلات مع الطلبة المرشحين، مؤكدا على حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على تخريج كوادر أمنية تعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن، وتسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.
ووجه الفريق النواف بضرورة العمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق الاستفادة من الطاقات المتقدمة من الشباب، مؤكدا أن الفرصة متاحة لجميع المتقدمين للالتحاق بالدورات وفق الشروط المعلنة، وأنه يتم التعامل مع المتقدمين وفق معايير واضحة ومحددة للجميع من دون محاباة أو استثناء.
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