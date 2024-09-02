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وكيل وزارة الداخلية ‏يترأس لجنة المقابلات الشخصية لدورة الضباط تخصص خفر السواحل في قطر

9/2/2024 9:22:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف اليوم لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الضباط تخصص خفر السواحل (بحرية) والتي ستقام بأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بدولة قطر الشقيقة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من القيادات الأمنية.

‏وحاور الفريق النواف مع لجنة قبول المتقدمين للالتحاق بدورات الطلبة الضباط الأسس والمعايير والمرتكزات المهمة التي يجب التقيد والالتزام بها في العمل العسكري، مشيرا إلى أن المقابلة الشخصية تعتبر من المحطات الأساسية في مراحل سير القبول.

‏وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن تمنياته للمتقدمين بالتوفيق، وأثنى على جهود لجنة المقابلات مع الطلبة المرشحين، مؤكدا على حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على تخريج كوادر أمنية تعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن، وتسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.

‏ووجه الفريق النواف بضرورة العمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق الاستفادة من الطاقات المتقدمة من الشباب، مؤكدا أن الفرصة متاحة لجميع المتقدمين للالتحاق بالدورات وفق الشروط المعلنة، وأنه يتم التعامل مع المتقدمين وفق معايير واضحة ومحددة للجميع من دون محاباة أو استثناء.

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