السفير العراقي اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي للكويت لحضور المباراة بين المنتخبين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسامة دياب
أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي أن «جهود كل من السفارة العراقية في الكويت ووزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري قد تكللت بالنجاح في اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي، بعد اللقاء صباح اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأضاف في تغريدة له على حسابه في موقع «إكس» أنه تم اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور مباراة تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، والتي ستجمع منتخبينا الشقيقين في ملعب ستاد جابر الدولي، وسيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».
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