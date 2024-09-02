السفير العراقي اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي للكويت لحضور المباراة بين المنتخبين

أكد السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي أن «جهود كل من السفارة العراقية في الكويت ووزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري قد تكللت بالنجاح في اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي، بعد اللقاء صباح اليوم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

وأضاف في تغريدة له على حسابه في موقع «إكس» أنه تم اعتماد آلية لدخول 5000 مشجع عراقي ممن يحملون جوازات السفر الإلكترونية، لحضور تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم، يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، والتي ستجمع منتخبينا الشقيقين في ملعب ستاد جابر الدولي، وسيقوم اتحادا الكرة في البلدين بتنظيم دخول المشجعين وإقامتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية».