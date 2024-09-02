دراسة جديدة تكشف عن توجه المخترقين لاستهداف بيانات الاعتماد والأسرار التجارية في عام 2024

(MENAFN
- Active DMC) كشفت بوزيتف تكنولوجيز في دراسة جديدة لها، عن تحول تركيز مجرمي الإنترنت من البيانات الشخصية إلى سرقة بيانات اعتماد الشركات والأسرار التجارية خلال العام 2024. وأشارت الدراسة إلى أن واحدة من كل ست قوائم (16%) على الويب المظلم تتضمن بيانات حكومية مسروقة لمنظمات ومؤسسات عاملة في منطقة الشرق الأوسط. جاءت هذه النتائج بناء على مراجعة خبراء الشركة لأكثر من 1,000 قائمة على الويب المظلم و700 تقرير عن الحوادث العامة لأمن المعلومات من النصف الأول من عام 2024 في جميع أنحاء العالم.
كما وصلت تسريبات بيانات الاعتماد من المؤسسات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 21% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 9 نقاط مئوية عن العام الماضي. وارتفعت سرقة الأسرار التجارية والمعلومات المقيدة إلى 24% في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10 نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، عادت حوادث سرقة البيانات الشخصية إلى مستويات ما قبل الذروة حيث انخفضت إلى مستويات عام 2022 في الربع الأول من عام 2024 إلى 37%، ثم انخفضت إلى 25% في الربع الثاني من عام 2024.
يعد اختراق وانتهاك بيانات الاعتماد عادة بمثابة خطوة قبل اتخاذ إجراءات أكثر خطورة، مثل سرقة الأموال أو تعطيل النظام. وقد تم استخدام برامج الفدية فيما يقارب من ثلث الخروقات والانتهاكات الناجحة التي تنطوي على تسريبات البيانات. وتركز قوائم الويب المظلم على البيانات الحكومية بشكل كبير في دول الشرق الأوسط بنسبة (16%).
تباع بيانات الاعتماد بشكل متكرر على منتديات الويب المظلم، وهو مصدر دخل رئيسي لمجرمي الإنترنت. ففي شهر مارس، تم إدراج الوصول إلى الموقع الإلكتروني لأحد البنوك الإماراتية البارزة مقابل 10 آلاف دولار. ويتضح ارتفاع هذه التسريبات في السوق المظلم - حيث توفر المنتديات الآن الوصول إلى عشرات أو مئات الشركات لكل منشور. وفي شهر أبريل، تم نشر قائمة تعرض الوصول إلى البنية التحتية لـ 16 شركة من مختلف القطاعات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، بأسعار تتراوح من 250 دولاراً إلى 5 آلاف دولار. ووفقاً لمؤلفي القائمة، تتراوح إيرادات هذه الشركات من 4 ملايين دولار إلى 2.8 مليار دولار. على سبيل المثال، تم تقييم بيانات شركة إلكترونيات استهلاكية مقرها الإمارات العربية المتحدة بإيرادات تبلغ 6.5 مليون دولار بمبلغ 400 دولار. وفي شهر يونيو، عرضت قائمة أخرى بيانات اعتماد لأكثر من 400 شركة، بما في ذلك الوصول عبر برامج جيرا وغيت هاب وغيت لاب.
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