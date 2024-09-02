رام الله: لقاء تشاوري ثقافي لإطلاق الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - عقد الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين لقاءً تشاوريا، في قاعة منظمة التحرير، مع المؤسسات والشركاء، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية واصل أبو يوسف، في سياق التحضيرات لإطلاق الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين.

وافتتح أبو يوسف اللقاء بتأكيده على دور اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وما تقوم به الاتحادات والنقابات من تواصل مع نظرائها في العالم، لتثبيت الفعل الثقافي والدبلوماسية الشعبية، في مواجهة الأخطار المحدقة والتحديات.

وأضاف: اللقاء مع المؤسسات الثقافية الشريكة لاتحاد الكتاب والاستماع لتجربة ذوي الخبرة في وزارة الخارجية والسفراء السابقين في أميركا اللاتينية، سيمكنان الاتحاد من وضع إستراتيجية ثقافية مستدامة تكون فاتحتها إطلاق الجبهة الثقافية العالمية.

ودعا أبو يوسف إلى دعم توجهات اتحاد الكتاب بهذا الخصوص، مجدداً دعم دائرة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير لفكرة إطلاق الجبهة، وهي مبادرة تستحق الدعم والإسناد لتحقيق الأهداف التي تخدم فلسطين ثقافة وقضية عادلة.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد مراد السوداني أن إطلاق الجبهة الثقافية أمر واجب الوجود لمواجهة التحديات التي تعصف بفلسطين على المستويات كافة، ما يستوجب استقطاب الطاقات الإبداعية، والثقافية، والمعرفية، والأكاديمية، ومناصري القضية الفلسطينية في العالم، للانخراط في الجبهة الثقافية، من أجل فضح الرواية الاحتلالية، وتسليط الضوء على معاناة شعبنا.

وأضاف السوداني: من شأن الجبهة الثقافية أن تستعيد المبادرة الثقافية عالمياً، التي تشكل الثقافة الفلسطينية المقاومة رأس حربتها، ومعها العمق الثقافي العربي أفراداً، ومؤسسات، صُعُداً نحو العالم لتثبيت حضور الوعي الفلسطيني المقاوم على خريطة الإبداع الكوني.

وأشار إلى الاتصالات والتشاورات التي جرت مع وزارة الخارجية، ودائرة المغتربين في منظمة التحرير، ووزارة الثقافة، ودائرة حقوق الإنسان في المنظمة، ومفوضية العلاقات الدولية في حركة "فتح"، والحملة الأكاديمية لمواجهة العنصرية والأبرتهايد، والمؤسسات ذات العلاقة، بجانب الجهود الكبيرة التي بُذلت مع مؤسسات، واتحادات، وروابط ثقافية عربية، ودولية، ومع اتحاد آسيا، وإفريقيا، وأميركا اللاتينية، من أجل دعم فكرة تأسيس الجبهة الثقافية، ودعم فلسطين وقضيتها العادلة وثقافتها المقاومة.

وقد أجمع الشركاء على أهمية إطلاق الجبهة الثقافية العالمية لدعم فلسطين في هذه اللحظات الصعبة، التي يمر بها شعبنا، في ظل حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، والضفة الغربية، وتهويد القدس، ما يستدعي حشد الطاقات العالمية لدعم فلسطين.

وحضر اللقاء رئيس دائرة الشؤون الثقافية في وزارة الخارجية السفير رانيا بريغيث، والمستشار سعاد صبح، ووكيل وزارة الثقافة الشاعر جاد غزاوي، ورئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية الكاتب عيسى قراقع.

وعن مجلس الوزراء الشاعر يوسف المحمود، ورئيس الحملة الأكاديمية لمناهضة العنصرية والأبرتهايد رمزي عودة، ورينا فتوح، والمستشار في المجلس الوطني قاسم عواد، ومنسق عام دائرة حقوق الإنسان، وممثلون عن مفوضية المنظمات الشعبية في حركة فتح محمد أبو الفحم، وواثق طه، وعضو سابق الكوبلاك يعقوب سلوم.

فيما حضر من السلك الدبلوماسي من ذوي الخبرة في شؤون أميركا اللاتينية السفراء: أحمد صبح، وحسين عبد الخالق عن دائرة المغتربين، ومحمد عودة، ومحمد عمرو، ومنجد صالح، وتوفيق العناتي، ونهى القطب مسؤول وحدة القدس في الخارجية، ورئيس المجلس الإداري للاتحاد العام للكتاب الشاعر محمد عياد، وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد.