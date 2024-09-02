استمرار ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية لإسرائيل خلال الحرب على غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - دلت معطيات دائرة الجمارك الصربية والملاحة الجوية العلنية على ارتفاع صادرات الذخيرة من صربيا إلى إسرائيل، في الأشهر الأخيرة.

ووفقا للمعطيات، فإن Yugoimport-SDPR، وهي شركة أسلحة الحكومية الصربية، صدرت لإسرائيل ذخيرة بقيمة 7.3 مليون يورو في تموز/يوليو الماضي، نقلتها طائرات شحن من بلغراد إلى قاعدة "نيفاطيم" الجوية في جنوب إسرائيل، وفق تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين.

وكانت الصحيفة قد نشرت بالتعاون مع مؤسسة التحقيقات البلقانية BIRN، في حزيران/يونيو الماضي، أن شركة تصنيع الأسلحة الصربية أرسلت إلى إسرائيل ذخيرة بمبلغ 15.7 مليون يورو، خلال العام الحالي، وأن قيمة هذه الصادرات ارتفعت سوية مع تموز/يوليو إلى 23 مليون يورو.

ونقلت خمس طائرات شحن إسرائيلية الذخيرة من بلغراد إلى "نيفاطيم" في يومي 21 و22 تموز/يوليو.

كما رصد تحقيق "هآرتس" و BIRNثلاث طائرات شحن تابعة لسلاج الجو الإسرائيلي متجهة إلى بلغراد ومدينة نيش الصربية، في شهر آب/أغسطس، لكن من دون العثور حتى الآن على معطيات صادرات أسلحة في هذا الشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الصربية رفضت الرد على طلب حول أنواع الأسلحة التي أرسلت إلى إسرائيل بادعاء أن هذه "معلومات سرية".

وأفادت الصحيفة بأن نقل الذخيرة إلى إسرائيل كان من خلال "قطار جوي غير مسبوق"، بهدف التعويض على استخدام الجيش الإسرائيلي الواسع لمئات آلاف القذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية ضد قطاع غزة ولبنان.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، الإثنين الماضي، إنه وصل إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة وحتى الآن 50 ألف طن من العتاد العسكري الأميركي، نقلتها 500 طائرة شحن و107 سفن.

وشمل هذا العتاد مركبات محصنة، صواريخ ومقذوفات، ذخيرة، معدات وقائية شخصية، عتاد طبي وغيرها.

وكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في "تويتر" في شباط/فبراير، إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، هو "صديق حقيقي لإسرائيل. وشكره على دعمه بلا تحفظ، بالأقوال وكذلك بالأفعال".

في ظل هذه العلاقات، قال السفير الإسرائيلي لدى صربيا، مؤخرا، أن إسرائيل لا تعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها صربيا بحق السكان في البوسنة، وأن إسرائيل لن تشارك في التصويت في الأمم المتحدة حول الإعلان عن يوم ذكرى دولي للإبادة في مدينة سربرنيتسا، التي نفذت صربيا الإبادة الجماعية فيها.

واعتبرت الحكومة الصربية أن أقوال السفير هي دعم إسرائيلي لها، فيما يتوقع أن يزور الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بلغراد قريبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن صادرات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل يتواصل بالرغم من دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نيسان/أبريل، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل "من أجل منع انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وانضم خبراء في الأمم المتحدة إلى هذه الدعوة، مؤكدين أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل "تنتهك حقوق الإنسان وتشكل خطرا على الدول التي تبيعها الأسلحة بالمشاركة في جرائم دولية وبالإبادة الجماعية في غزة أيضا".