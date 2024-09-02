طرق فعالة.. كيف تخفف ألم القولون العصبي؟

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - يعاني الكثيرون من مشاكل القولون العصبي، ويتحدثون بشكل متزايد حول الألم المزمن الذي يتسبب به، ويرى بعض الخبراء أن انتشار الحديث عن هذه المشكلات يعود إلى ارتفاع معدل القلق بعد فترة كوفيد-19، لدى جيل يعاني من القلق بالفعل.

وبحسب دراسات، فإن المخ والمعدة مرتبطان عن طريق الجهاز العصبي، هذا يعني أنه إذا كنت تشعر بالقلق أو الاكتئاب، فإن جهازك العصبي ينقل هذه الإشارات للمعدة ما يجعل الجهاز الهضمي يعمل بصعوبة أكبر.

ويشير الخبراء بحسب موقع "إندبندنت" إلى أن للجهاز العصبي تأثيراً كبيراً على هذه الحالة، مؤكدين أن الضغط العصبي يجعل الأعراض أشد.

ونقل الموقع عن طبيبة الجهاز الهضمي، نينا جوبتا، من شيكاغو، قولها إنها كثيراً ما تضطر لإدارة الحالة النفسية لمرضاها إلى جانب مشكلاتهم مع الجهاز الهضمي.

وتقول طبيبة التغذية في مستشفى ماساشوستس العام، أوما نايدو، إن التغيرات المفاجئة في روتين حركة الأمعاء يتطلب مراجعة، مبينة أنه "على سبيل المثال إذا كان شخص ما لا يعاني من مشكلات في الهضم في صغره وشبابه، وفجأة تغير روتين الهضم لديه يجب أن يراجع طبيبه".

وأضافت تقول: "إذا وجدت دماً في البراز، بأي كمية أو درجة لون، أو عانيت من إسهال مستمر لعدة أسابيع، فيجب الذهاب للطبيب فوراً".

وأشارت نايدو إلى أن التمارين العقلية مثل: إدارة الضغط والتأمل وتمارين التنفس، تساعد على تخفيف آلام الجهاز الهضمي. وتضيف أن الحساسية من أنواع معينة من الغذاء تستفز أعراض القولون العصبي، لذا الحفاظ على نظام غذائي مع بعض التمارين قد يؤدي إلى شعور مختلف.

وتتابع بالقول: "إدخال الأغذية المخمرة والبروبيوتك ببطء واستمرار للنظام الغذائي مفيد".

وأكدت أن "إدارة الضغوط النفسية بالتوازي مع نظام غذائي له تأثير قوي على اضطرابات الجهاز الهضمي، ولكن إذا أصبحت الأعراض كبيرة، ولا يمكن التعامل معها في المنزل تكون علامة على ضرورة الحصول على مساعدة طبية".