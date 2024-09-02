الاحتلال يغلق بوابتي جسر جبارة جنوب مدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين امام الداخلين لطولكرم والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أوقفت المركبات، وقامت بتفتيش بعضها، والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طوابير من المركبات، وحدوث أزمة مرورية بالمكان.

يشار إلى أن هذا الطريق يربط مدينة طولكرم بقرى الكفريات السبع جنوبها، ومحافظة قلقيلية، وكانت قوات الاحتلال قد نصبت البوابتين على فترتين متقاربتين خلال شهر آب المنصرم.