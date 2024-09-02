الاحتلال يغلق بوابتي جسر جبارة جنوب مدينة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين امام الداخلين لطولكرم والخارجين منها، ومنعت المركبات من المرور.
وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات أوقفت المركبات، وقامت بتفتيش بعضها، والتدقيق في هويات ركابها، ما تسبب في اصطفاف طوابير من المركبات، وحدوث أزمة مرورية بالمكان.
يشار إلى أن هذا الطريق يربط مدينة طولكرم بقرى الكفريات السبع جنوبها، ومحافظة قلقيلية، وكانت قوات الاحتلال قد نصبت البوابتين على فترتين متقاربتين خلال شهر آب المنصرم.
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