أجهزة الأمن الاسرائيلية تنتقد قرار إبقاء جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا بغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - انتقدت الأجهزة الأمنية في إسرائيل قرار إبقاء الجيش في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر؛ لأنه "يقلل ويؤخر بشكل كبير" فرص إبرام اتفاق لتبادل أسرى، معربة عن "إحباطها العميق" من سلوك حكومة بنيامين نتنياهو، حسب إذاعة الجيش الاثنين.

والأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قالت حركة "حماس" إنهم قُتلوا في إسرائيلي.

ومنذ هذا الإعلان يتصاعد غضب ضد نتنياهو، إذ تظاهر نحو 770 ألف إسرائيلي مساء الأحد للمطالبة بتبادل أسرى واستقالة الحكومة، ويعم اسرائيل اليوم الاثنين إضراب عام واحتجاجات، تضامنا مع عائلات الأسرى.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاثنين إن "الأجهزة الأمنية في اسرائيل أعربت عن إحباطها العميق من سلوك المستوى السياسي (الحكومة) فيما يتعلق بصفقة المختطفين (الأسرى)".

وتحتجز تل اسرائيل في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما أعلنت "حماس" مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

وأضافت الإذاعة أن "التقييم في المؤسسة الأمنية هو أن نافذة الوقت للتوصل إلى اتفاق لم تنغلق، ولكن اليوم سيكون تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيدا مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، عندما كانت الفرص أعلى".

واعتبرت أن "فرص التوصل إلى اتفاق في يوليو/تموز الماضي كانت أعلى مما هي عليه اليوم".

وآنذاك، وافقت حماس على مقترح اتفاق، لكن نتنياهو تراجع عنه وطرح شروطا جديدة تماهت معها الولايات المتحدة، وفق الحركة.

وزادت إذاعة الجيش بأن "حقيقة أن 4 من المختطفين المقتولين (بين الستة) كان من المقرر إطلاق سراحهم بموجب صفقة إنسانية، يزيد من تعقيد المفاوضات".

و"يرى المسؤولون الأمنيون أن قرار (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية) الكابينت الخميس الماضي بالبقاء في محور فيلادلفيا يقلل ويؤخر بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق"، حسب الإذاعة.

واستدركت: "ولكنهم لا يستبعدون أيضا احتمال موافقة حماس على التنازل عن هذه القضية مقابل أثمان أخرى ستضطر إسرائيل إلى دفعها".

وتصر "حماس" على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يقسم القطاع إلى شمال وجنوب.

والأحد، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عبر بيان، إلى تراجع "الكابينت" عن قراره إبقاء الجيش في محور فيلادلفيا.

بينما عارض وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الانسحاب من فيلادلفيا، وهددا بإسقاط حكومة نتنياهو.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير وسموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/ أو إنهاء الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.