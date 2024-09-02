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لإبقائهم كورقة مساومة: الكابينت الإسرائيلي يقرّر عدم تحرير جثامين 7 شهداء من الـ48 بينهم المناضل وليد دقّة

9/2/2024 7:18:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأحد، الاحتفاظ بجثامين 7 شهداء من أراضي عام الـ1948، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.

وذكرت تقارير إسرائيلية، "أن الكابينيت" قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، كورقة مساومة، لأغراض تبادل أسرى مستقبلا.

ولم يعترض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يوآف غالانت، على القرار الذي يُعدّ تبنيا لموقف وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير، ليتمّ الموافقة عليه بذلك.

وبحسب ما ورد في صحيفة "يديعوت أحورونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ("واينت")، نقلا عن مصادر قانونية، أن هناك إشكالية في القرار، "فالمصادر الأمنية الإسرائيلية منقسمة"، بشأنه.

ووفق "واينت، فقد رأى مسؤولون إسرائيليون أمنيون ضرورة في تأجيل القرار إلى موعد آخر.

والشهر الماضي، عُقدت جلسة لبحث استئناف طالب بتسريح جثمان الشهيد وليد دقة، في المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس، دون إصدار قرار نهائي بشأنه، حيث طالبت نيابة الاحتلال باحتجاز جثمانه، وذلك بهدف استخدام ذلك كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية.

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