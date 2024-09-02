صدى جدار الصمت.. احتفاء مسرحي بالقضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN -حضرت القضية الفلسطينية بقوة من خلال العرض المسرحي "صدى جدار الصمت" الذي عُرض ضمن حفل افتتاح الدورة الـ 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي شهدته دار الأوبرا مساء أمس الأحد.

العرض من تصميم وإخراج وليد عوني وانقسم إلى عدة لوحات تحمل رسائل إنسانية مؤثرة حول ظاهرة الأكفان وضحايا آلة الموت المخيفة التي تحصد الأرواح، كما تؤكد أن الراحلين بشر من لحم ودم، يحملون حب الحياة في عروقهم وليسوا مجرد أرقام.

وتميز العرض ببراعة الاستعراضات التي جمعت بين الرشاقة والحس العاطفي مع تركيز خاص على التناقض اللافت بين الزي الأسود وبياض قماش الأكفان، مع توظيف ذكي للمؤثرات البصرية، التي أكدت أن كل ما يعزل البشر ويفرق الإنسانية مصيره في النهاية إلى زوال.

وشهد حفل الافتتاح تكريم وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو لـ 12 شخصية فنية منهم الفنان المصري محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات اللبناني وليد عوني، والفنان العراقي ميمون الخالدي، والفنان البحريني يوسف الحمدان، والمؤلف الإماراتي محمد سعيد الظنحاني والكاتبة السعودية ملحة عبد الله.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان التي تستمر حتى 11 من سبتمبر الحالي حضوراً خليجيًا لافتاً، سواء من خلال العروض المشاركة أم التكريم ولجان التحكيم، إذ تشارك السعودية بعرضي "الظل الأخير"، إخراج خالد الرويعي و"ضوء" للمخرج أحمد الأحمري، وكلا العملين من تأليف فهد ردة الحارثي.

وتشارك الإمارات بمسرحيتي "زغرودة" و"إبرة"، فيما تشارك الكويت بمسرحية "صمت"، وسلطنة عمان بـ"شجرة اللبان موشكا".

