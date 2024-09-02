صدى جدار الصمت.. احتفاء مسرحي بالقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN -حضرت القضية الفلسطينية بقوة من خلال العرض المسرحي "صدى جدار الصمت" الذي عُرض ضمن حفل افتتاح الدورة الـ 31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي شهدته دار الأوبرا مساء أمس الأحد.
العرض من تصميم وإخراج وليد عوني وانقسم إلى عدة لوحات تحمل رسائل إنسانية مؤثرة حول ظاهرة الأكفان وضحايا آلة الموت المخيفة التي تحصد الأرواح، كما تؤكد أن الراحلين بشر من لحم ودم، يحملون حب الحياة في عروقهم وليسوا مجرد أرقام.
وتميز العرض ببراعة الاستعراضات التي جمعت بين الرشاقة والحس العاطفي مع تركيز خاص على التناقض اللافت بين الزي الأسود وبياض قماش الأكفان، مع توظيف ذكي للمؤثرات البصرية، التي أكدت أن كل ما يعزل البشر ويفرق الإنسانية مصيره في النهاية إلى زوال.
وشهد حفل الافتتاح تكريم وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو لـ 12 شخصية فنية منهم الفنان المصري محمود حميدة، ومصمم الاستعراضات اللبناني وليد عوني، والفنان العراقي ميمون الخالدي، والفنان البحريني يوسف الحمدان، والمؤلف الإماراتي محمد سعيد الظنحاني والكاتبة السعودية ملحة عبد الله.
وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان التي تستمر حتى 11 من سبتمبر الحالي حضوراً خليجيًا لافتاً، سواء من خلال العروض المشاركة أم التكريم ولجان التحكيم، إذ تشارك السعودية بعرضي "الظل الأخير"، إخراج خالد الرويعي و"ضوء" للمخرج أحمد الأحمري، وكلا العملين من تأليف فهد ردة الحارثي.
وتشارك الإمارات بمسرحيتي "زغرودة" و"إبرة"، فيما تشارك الكويت بمسرحية "صمت"، وسلطنة عمان بـ"شجرة اللبان موشكا".
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