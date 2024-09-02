جارتنر: نمو إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات بنسبة 14% خلال 2025

(MENAFN- Asdaf News) من المتوقع أن وصول إجمالي إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 مليار دولار في 2025، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتوقعات جديدة صادرة عن شركة الأبحاث العالمية جارتنر (الجدول 1). الجدول 1. إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات موزعًا بحسب المجالات الأمنية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 2023-2025 (بملايين الدولارات)



المجال 2023 الإنفاق 2023 النمو (%) 2024 الإنفاق 2024 النمو (%) 2025 الإنفاق 2025 النمو (%) البرمجيات الأمنية 1,167 6.9 1,290 10.5 1,441 11.7 الخدمات الأمنية 930 18.8 1,110 19.4 1,307 17.7 أمن الشبكات 415 4.8 448 7.9 504 12.6 الإجمالي 2,512 10.6 2,848 13.4 3,253 14.2

المصدر: جارتنر (أغسطس 2024)

وقال شايليندرا أوبادياي، مسؤول الأبحاث في جارتنر:“إن التطوير المتواصل لبيئة التشريعات التنظيمية، وارتفاع الهجمات السيبرانية، يسهمان في النمو المستمر بالإنفاق على الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الرقمنة والتوجه نحو البيئات السحابية يؤديان إلى توسعة نطاق التهديدات الماثلة أمام المؤسسات، ما يدفع مسؤولي أمن المعلومات في المنطقة إلى الحرص على ضمان الامتثال للأطر التنظيمية المتغيرة على صعيد الأمن والخصوصية، ومواجهة التهديدات المستمرة، فضلاً عن معالجة مخاوف المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة بشأن حالة الأمن السيبراني وقدرة مؤسساتهم على الصمود”.

أما على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق للمستخدمين النهائيين على أمن المعلومات 212 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 15.1% عن عام 2024، وتتوقع الشركة أن يصل الإنفاق العالمي للمستخدمين النهائيين على أمن المعلومات إلى 183.9 مليار دولار في عام 2024.

وأشار شايليندرا أوبادياي إلى إن منظومة التهديد المتعاظمة باستمرار، والنشاط المتزايد في البيئات السحابية، ونقص الموظفين المختصين، أمور تدفع بالأمن السيبراني إلى أعلى سلّم الأولويات المؤسسية وتضغط على كبار مسؤولي أمن المعلومات لزيادة إنفاق مؤسساتهم على الأمن . وأضاف:“تُجري المؤسسات حاليًا عمليات تقييم لاحتياجاتها الخاصة بمنصات حماية النقاط الطرفية (EPP) وحلول اكتشاف التهديدات عند النقاط الطرفية والاستجابة لها (EDR)، كما تجري التعديلات اللازمة لتعزيز مناعتها التشغيلية وقدرتها على الاستجابة للحوادث في أعقاب العطل التقني الذي ضرب العالم مؤخرًا والناجم عن خلل في تقنيات شركة“كراودسترايك” للحماية الأمنية”.

يؤدي استمرار الاعتماد المؤسسي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ارتفاع متزايد في الإنفاق على البرمجيات الأمنية، مثل أمن التطبيقات وأمن البيانات والخصوصية وحماية البنية التحتية. ومن المتوقع بحلول عام 2025، أن يؤدي تزايد الإقبال على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى حدوث ارتفاع حاد في موارد الأمن السيبراني المطلوبة لتأمين تقنياته، وبالتالي زيادة متوقعة بنسبة 15% في الإنفاق على البرمجيات الأمنية (الجدول 2).

الجدول 2. إنفاق المستخدمين النهائيين على أمن المعلومات موزعًا بحسب المجالات الأمنية، على مستوى العالم، 2023-2025 (بملايين الدولارات)

المجال 2023 الإنفاق 2023 النمو (%) 2024 الإنفاق 2024 النمو (%) 2025 الإنفاق 2025 النمو (%) البرمجيات الأمنية 76,574 13.6 87,481 14.2 100,692 15.1 الخدمات الأمنية 65,556 13.6 74,478 13.6 86,073 15.6 أمن الشبكات 19,985 6.2 21,912 9.6 24,787 13.1 الإجمالي 162,115 12.7 183,872 13.4 211,552 15.1

المصدر: جارتنر (أغسطس 2024)

ويتزايد، منذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، استخدام المهاجمين السيبرانيين أدواتٍ تعمل بدعم من النماذج اللغوية الكبيرة لتنفيذ هجمات واسعة النطاق قائمة على مبادئ الهندسة الاجتماعية. وتتوقع شركة جارتنر أن ترتبط 17% من إجمالي الهجمات السيبرانية وحوادث تسريب البيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2027.

ويتوقع محللو جارتنر، في ظل استمرار المؤسسات في الانتقال إلى السحابة ، حصول ارتفاع في الإنفاق على حلول الأمن السحابي، ونمو في حصة السوق من الحلول السحابية الأصلية. ويُتوقع أن تصل قيمة سوق وسطاء أمن الوصول إلى السحابة، وسوق منصات حماية مهام العمل السحابية، مجتمعتين، إلى 8.7 مليار دولار في عام 2025، وذلك ارتفاعًا من 6.7 مليار دولار متوقعة في 2024.

من ناحية أخرى، يسهم النقص العالمي في المختصين من أصحاب الخبرة والمهارة في قطاع الأمن السيبراني في زيادة الإنفاق على سوق خدمات الأمن، التي تشمل خدمات الاستشارات الأمنية، والخدمات الأمنية المهنية، والخدمات الأمنية المُدارة، والتي يُتوقع لها أن تنمو بسرعة تفوق سرعة النمو في مجالات الأمن الأخرى.

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