هذه الأغذية تسبب الصداع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يشير البروفيسور فلاديمير بوبوف من قسم العلاج وعلم الأدوية والصيدلة في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، إلى أن بعض الأطعمة تساهم في حدوث الصداع النصفي.
مواد غذائية تسبب الصداع
ويقول: "بالإضافة إلى الكحول، يمكن أن تسبب الشوكولاتة والجبن وخاصة الأنواع المخمرة منه، مثل جبن الشيدر والجبن الأزرق الصداع النصفي أيضا".
ووفقا له، يجب استبعاد الأطعمة المحتوية على غلوتامات أحادية الصوديوم والمحليات الصناعية والنترات من النظام الغذائي. وينتشر استخدام هذه المضافات على نطاق واسع في الوجبات السريعة والنقانق ومختلف الأطعمة المصنعة الأخرى.
ويوصي البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، بالإكثار من شرب الماء (على الأقل 1.5-2 لتر في اليوم) ويمكن تناول القهوة والشاي باعتدال 3 فناجين من القهوة و6 أكواب من الشاي في اليوم. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مواد غنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ واللوز والكاجو والأفوكادو والحبوب الكاملة. كما تفيد أحماض أوميغا-3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية- السلمون، والماكريل والتونة. ومن الضروري أيضا تناول الخضروات الورقية - الملفوف والبروكلي وغيرها. RT
MENAFN02092024000072011014ID1108626057
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.