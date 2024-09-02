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هذه الأغذية تسبب الصداع

9/2/2024 5:19:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير البروفيسور فلاديمير بوبوف من قسم العلاج وعلم الأدوية والصيدلة في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية، إلى أن بعض الأطعمة تساهم في حدوث الصداع النصفي.
مواد غذائية تسبب الصداع
ويقول: "بالإضافة إلى الكحول، يمكن أن تسبب الشوكولاتة والجبن وخاصة الأنواع المخمرة منه، مثل جبن الشيدر والجبن الأزرق الصداع النصفي أيضا".

ووفقا له، يجب استبعاد الأطعمة المحتوية على غلوتامات أحادية الصوديوم والمحليات الصناعية والنترات من النظام الغذائي. وينتشر استخدام هذه المضافات على نطاق واسع في الوجبات السريعة والنقانق ومختلف الأطعمة المصنعة الأخرى.

ويوصي البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، بالإكثار من شرب الماء (على الأقل 1.5-2 لتر في اليوم) ويمكن تناول القهوة والشاي باعتدال 3 فناجين من القهوة و6 أكواب من الشاي في اليوم. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مواد غنية بالمغنيسيوم، مثل السبانخ واللوز والكاجو والأفوكادو والحبوب الكاملة. كما تفيد أحماض أوميغا-3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية- السلمون، والماكريل والتونة. ومن الضروري أيضا تناول الخضروات الورقية - الملفوف والبروكلي وغيرها. RT

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