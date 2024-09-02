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حزب الله يؤكد مهاجمة 12 هدفا إسرائيليا

9/2/2024 5:18:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية، قصف المواقع العسكرية، ونعى الحزب أحد مقاتليه، في حين أُصيب إسرائيليون في الجليل الأعلى بجروح.
وأعلن الحزب أنه هاجم 12 هدفا إسرائيليا في الجليل وتلال كفرشوبا المحتلة، وأكد أنه قصف بالصواريخ تجمعا لكتيبة الاستخبارات التابعة لفرقة الجليل في ثكنة ميتات، ردا على الاعتداء الإسرائيلي على بلدتي بيت ياحون وبيت ليف جنوبي لبنان.

كما قال الحزب إنه قصف مباني يستخدمها الجنود في مستوطنتي شتولا والمنارة، واستهدف دورية إسرائيلية قرب مستوطنة كفريوفال.

هذا وأغارت الطائرات الإسرائيلية على عدة بلدات في الجنوب، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استُشهد وأُصيب 8 في الغارات الإسرائيلية، في حين نعى حزب الله أحد مقاتليه.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة عدة أشخاص بسبب سقوط صاروخ مضاد للدروع في يوفال بالجليل الأعلى.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت منصة إطلاق صواريخ لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوبي لبنان.


وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الطائرات قصفت أيضا مباني عسكرية لحزب الله في مناطق بيت ليف والطيبة والعديسة، كما هاجمت قوات الجيش بالمدفعية مناطق في كفر شوبا وشبعا بجنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال إن جنديا أُصيب بجروح متوسطة نتيجة سقوط قذائف في منطقة كفر يوفال شمالي إسرائيل.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت قرابة 135 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. الجزيرة

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