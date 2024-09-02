لفتحه أمام اليهود.. إسرائيل تغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل



وقال مدير أوقاف مدينة الخليل غسان الرجبي في تصريح للأناضول إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي الإثنين بسبب عيد أول أيلول".



وأوضح أن "الاحتلال، وعقب إغلاق الحرم الإبراهيمي، عادة ما يفتحه بكل أقسامه أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية".



وأشار إلى أن "إسرائيل تغلق المسجد 10 أيام في كل عام (خلال أعياد مختلفة) أمام المسلمين وتفتحه للمستوطنين في إطار استمرار تقسيمه زمانيا ومكانيا".



ودون إيضاحات، شدد الرجبي على أن "السلطات الإسرائيلية شرعت بجملة من التضييقيات على الفلسطينيين (فيما يخص الحرم الإبراهيمي) منذ 7 أكتوبر الماضي"، تاريخ بدء الحرب على قطاع غزة.



ويقع الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.



ومنذ 1994 قسّمت إسرائيل المسجد بواقع 63 بالمئة لليهود و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصليا فلسطينيا، وتوجد في الجزء المخصص لليهود غرفة الأذان.



وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر مقتل 682 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.



فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن نحو 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)