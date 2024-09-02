كيف تشجع طفلك على الإبداع؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تحتاج إلى أسرة هادئة ومتناغمة لتربية طفل ليصبح مثل ستيف جوبز؛ لكن بعض النصائح والتوجيهات قد تساعدك في توفير بيئة تصلح لتشجيع طفلك على الإبداع واكتشاف مواهبه.
قال آدم غرانت، عالم النفس التنظيمي في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، مؤخراً، لبرنامج ((ماذا الآن؟)): ((إن الأطفال الذين يكبرون مع آباء يختلف بعضهم مع بعض بطريقة بناءة، يمكن أن يصبحوا بالغين أكثر إبداعاً)).
يمكن لمثل هؤلاء الأطفال أيضاً أن يصبحوا أكثر مرونة عقلياً -كما كتب غرانت في مقال بصحيفة ((نيويورك تايمز)) عام 2017- وهي مهارة يطورها البالغون الناجحون للغاية في وقت مبكر من الحياة، كما يقول الخبراء.
لا يعني غرانت هنا الجدال المستمر والصراخ؛ بل إن الفكرة هي أن تكون نموذجاً للمناقشات البناءة لأطفالك، تلك التي يشارك فيها الطرفان في المحادثة، ويستمع كل منهما للآخر، ويصلان في الوضع المثالي إلى إجماع صحي.
يقول غرانت إن النشأة في أسرة تسودها المناقشات البناءة يمكن أن تُظهر للأطفال أن الجدال لا يخلق بالضرورة صراعاً دائماً، ويمكن أن يؤدي إلى طرق إبداعية لحل المشكلات.
كيف يمكن للخلافات البناءة أن تعزز الإبداع؟ تُظهِر الأبحاث أن الخلافات البناءة تساعد في تشكيل الأطفال المبدعين بطرق متعددة.
إن إحدى الدراسات طلبت من البالغين في أوائل الثلاثينات من العمر كتابة ((قصص خيالية))، ووجدت أن أكثر القصص إبداعاً كانت مرتبطة بتعرضهم للصراع الأبوي في طفولتهم.
ووجدت دراسة أخرى أن أكثر المهندسين المعماريين والعلماء الأكثر ابتكاراً واجهوا قدراً من الاحتكاك داخل أسرهم، وفقاً لما ذكرته شبكة ((سي إن بي سي)) الإخبارية.
وقال غرانت: ((إذا لم تجادل أحداً أبداً، فمن غير المرجح أن تتخلى عن الطرق القديمة في القيام بالأشياء، ناهيك من قدرة الطفل على تجربة طرق جديدة. الخلاف هو الترياق للتفكير الجماعي... لا يوجد وقت أفضل من الطفولة لتعلم كيفية التعامل معه وتقبله)).
وأوضح أن بناء الإبداع يجب ألا يضحي بشعور الطفل بالأمان، فقد لاحظت دراسة أجريت عام 2009 على 235 أسرة أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات شعروا بأمان عاطفي أكبر، عندما كان لديهم آباء يتجادلون بشكل بنَّاء.
وأضاف: ((وعندما راقبتهم مرة أخرى بعد 3 سنوات، أظهروا تعاطفاً أكبر، وكانوا أكثر ودية في المدرسة)).
وكتب غرانت في مقدمة كتاب له صدر عام 2021 بعنوان ((فكر مرة أخرى... قوة معرفة ما لا تعرفه)): ((المناقشة الجيدة ليست حرباً... إنها ليست حتى لعبة شد الحبل؛ حيث يمكنك جر خصمك إلى جانبك إذا شددت الحبل بقوة كافية)).-(وكالات)
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