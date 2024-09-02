7 ميداليات لمنتخبات المبارزة في مسابقات الفرق بـغرب آسيا

والتي أقيمت أنس في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وسط مشاركة منتخبات (الكويت، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، السعودية، الإمارات)، حيث تمكنت المنتخبات الوطنية من تحقيق سبع ميداليات من بينها ميدالية ذهبية في سلاح والإيبيه تحت 15 سنة للإناث، بينما نال المنتخب الوطني ميداليتين فضيتين في سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للإناث، ومثلها في سلاح الأيبيه تحت 15 سنة للذكور، كما حصل المنتخب الوطني على أربع ميداليات برونزية، جاءت في سلاح والإيبيه تحت 15 سنة للإناث، وفي سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للإناث، وفي سلاح الساير تحت 15 سنة للذكور، وفي سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للذكور.

وتحظى منافسات البطولة بحضور جمهور كبير تفاعل مع المستويات الفنية المتطورة، التي يقدمها نجوم المستقبل لرياضة المبارزة في منطقة غرب آسيا.

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