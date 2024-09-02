7 ميداليات لمنتخبات المبارزة في مسابقات الفرق بـغرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تألقت المنتخبات الوطنية للمبارزة في مشاركتها في مسابقة الفرق لبطولة غرب آسيا.
والتي أقيمت أنس في صالة اللجنة البارالمبية الأردنية، وسط مشاركة منتخبات (الكويت، العراق، سلطنة عُمان، فلسطين، لبنان، السعودية، الإمارات)، حيث تمكنت المنتخبات الوطنية من تحقيق سبع ميداليات من بينها ميدالية ذهبية في سلاح والإيبيه تحت 15 سنة للإناث، بينما نال المنتخب الوطني ميداليتين فضيتين في سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للإناث، ومثلها في سلاح الأيبيه تحت 15 سنة للذكور، كما حصل المنتخب الوطني على أربع ميداليات برونزية، جاءت في سلاح والإيبيه تحت 15 سنة للإناث، وفي سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للإناث، وفي سلاح الساير تحت 15 سنة للذكور، وفي سلاح الفلوريه تحت 15 سنة للذكور.
وتحظى منافسات البطولة بحضور جمهور كبير تفاعل مع المستويات الفنية المتطورة، التي يقدمها نجوم المستقبل لرياضة المبارزة في منطقة غرب آسيا.
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