المقاومة الفلسطينية بالضفة تطل برأسها



بقلم: جدعون ليفي 1/9/2024



مفاجأة، المقاومة الفلسطينية العنيفة في الضفة الغربية ترفع رأسها. هذه الكوادر البشرية استيقظت من سباتها وبدأت تتفجر، جيش المحللين في اسرائيل يوجد له تفسير علمي: هذه هي أموال إيران، التي بدونها الضفة كانت ستكون هادئة، ومعها الناس مستعدون للانتحار فقط من أجل الحصول عليها. الأخطبوط الإيراني.

كم من السهل عزو كل شيء لإيران. الإسرائيليون يحبون ذلك. يوجد شيطان، إيران، بسببه يحدث كل ذلك. ربما توجد أموال إيرانية وربما لا – تعاظم الصراع هو التطور الأكثر توقعا وتفهما إزاء ما يحدث في الضفة الغربية في الأشهر الـ 11 للحرب في غزة. المفاجأة هي أن ذلك لم يحدث من قبل.

في الاشهر الـ 11 للحرب في غزة قلبت اسرائيل الضفة الغربية رأسا على عقب، مثلما تقوم الآن بقلب الشوارع في طولكرم وجنين؛ لم يبق منها أي شيء. هذا هو الهجوم الأكثر صعوبة على الفلسطينيين منذ عملية "السور الواقي"، وحتى يفوقه لأنه يحدث في ظل هجوم آخر اكثر وحشية في غزة. خلافا لعملية "السور الواقي" فان الهجوم الحالي لا يوجد له ايضا أي ذريعة أو أي مبرر. اسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة من اجل قلب الضفة. الرد تأخر ولكنه جاء.

الهجوم في هذه المرة له ذراعان، الجيش والشاباك وحرس الحدود من جهة، والمليشيات العنيفة للمستوطنين من جهة اخرى. هذان الذراعان متناسقان ولا يزعجان بعضهما. احيانا يتداخلان عندما يرتدي الجنود من البؤر الاستيطانية الزي العسكري – "فرق الطوارئ" التي تعطي الشرعية لكل مذبحة. الجيش يحرص على عدم التدخل حتى لو بشكل قليل. في هذا السياق فان تصريح مصدر عسكري رفيع بأنه حذر في نهاية الاسبوع من عنف المستوطنين ("هآرتس"، 29/8، ينيف كوفوفيتش) هو تصريح لا يمكن تصديقه لكثرة وقاحته. "الارهاب اليهودي يتسبب بضرر كبير للأمن في الضفة الغربية"، قال هذا المصدر الذي قواته كان يمكنها، ويجب عليها، وقف الارهاب اليهودي منذ فترة طويلة. حتى الآن لم تكن هناك أي مذبحة لم يقف الجنود الى جانبها واحيانا يشاركون فيها ايضا – الضابط الكبير يتجرأ على تقديم شكوى والتذمر.

7 أكتوبر ليس فقط يوم كارثتنا، بل هو أيضا يوم كارثة الفلسطينيين، حول ما تفعله اسرائيل في غزة نفدت الأقوال منذ زمن، لكنها لم تقم باخفاء ما تفعله في الضفة الغربية بتشجيع من الوزراء الكهانيين وصمت رئيس الحكومة والوزراء والجمهور. مؤخرا قمت بزيارة جنين وطولكرم وقلقيلية ورام الله والخليل. لم يعد هناك ما يشبه الواقع في 6 اكتوبر، رغم أنه لم يكن للضفة أي دور في هجوم 7 اكتوبر. في 8 اكتوبر استيقظ 3 ملايين فلسطيني على واقع جديد، ليس لأن الواقع السابق كان إنسانيا وشرعيا. بشهوة الانتقام واستغلال الفرصة أطبقت اسرائيل القبضة على عنق الضفة بلا رحمة.

عشرات آلاف الدونمات تمت مصادرتها وانتزاعها وسلبها في هذه الأشهر، ولا يوجد تقريبا في الضفة الغربية أي تلة لا يوجد عليها علم اسرائيل أو بؤرة، التي ستصبح ذات يوم مدينة. ايضا الحواجز عادت بكل قوة. لا يمكن الانتقال من مكان الى آخر في الضفة بدون الاصطدام فيها والوقوف هناك لساعات. لا يمكن التخطيط لأي شيء في الواقع الذي فيه 150 ألف شخص تقريبا فقدوا مصدر الرزق بعد منعهم من العمل في اسرائيل. الجميع تمت معاقبتهم على 7 أكتوبر. الـ11 شهرا بدون مصدر رزق بدأت تعطي الإشارات. ما الذي فكرتم فيه؟.

فتى جديد وصل إلى الحي: المسيرة. في ظلام الحرب بدأ سلاح الجو بعمليات القنص في الضفة المكتظة. حسب معطيات الامم المتحدة فان 630 فلسطينيا قتلوا في الضفة منذ بداية الحرب، 140 من بينهم بواسطة 50 هجوما من الجو. المسموح في غزة مسموح في الضفة. الجنود أدركوا ذلك، وتعاملهم مع الفلسطينيين يكون وفقا لذلك. إذا لم نكن في غزة، على الأقل سنتصرف وكأننا في غزة. اسألوا كل فلسطيني حول ما مر عليه. اليأس في الضفة لم يكن بهذا الحجم في أي وقت مضى.