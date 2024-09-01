صواعق جازان تقتل 3 والسيول تعزل قرية بالدرب

(MENAFN
- Al Watan)
تجدد هطول الأمطار بمنطقة جازان أمس، وتسببت في تدني مستوى الرؤية، وحاصرت تجمعات المياه حي المطار بمدينة جيزان، وسط ارتفاع بلاغات المواطنين لأمانة المنطقة. وضربت صاعقة مواطنًا ومقيمًا في محافظة العارضة تسببت في وفاتهما. كما توفي راعٍ يمني بقرية رملان التابعة لمحافظة الدرب، بعد أن أصابته صاعقة عندما حاول جلب الأغنام من سيل وادي رملان الذي عزل أهالي القرية عن الدخول والخروج منها. وأدت العواصف الرعدية الشديدة إلى انقطاع للكهرباء بعدد من المواقع والمحافظات. ورصدت ((الوطن)) تجمعات مياه الأمطار، واختلاط النفايات بالمياه، وانتشار الروائح الكريهة، وتهالك الإسفلت، وسط تذمر سكان الحي.
أحمال حرارية
أكد عضو طقس المملكة الراصد الجوي علي مشهور، أن جازان ودعت شهر أغسطس ذروة الخريف، والذي تميز بوفرة الحالات المطرية ذات الطابع الإستوائي الغزير، وساهم في اتساع رقعة الغابات والأماكن الخضراء على كافة محافظات المنطقة، مشيرا إلى أنها تستقبل شهر سبتمبر الذي يمتاز بالأحمال الحرارية (التصعيدية) العالية والأبخرة العالية، وأمطاره تكون من متوسطة إلى غزيرة في بعض الأحيان وسريعة، مبينا أن الصواعق الرعدية كثيفة جدا بسبب التصعيد الحراري العالي، وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ مما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
جريان السيول
وشهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.
مواقع ممطرة
* جازان
أبو عريش
أحد المسارحة
الطوال
صبيا
صامطة
ضمد
الحرث
العارضة
العيدابي
فيفا
الدرب
* عسير
أبها
أحد رفيدة
الحرجة
الربوعة
خميس مشيط
سراة عبيدة
ظهران الجنوب
* الباحة
العقيق
القرى
المندق
بلجرشي
بني حسن
المخواة
قلوة
الحجرة
غامد الزناد
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