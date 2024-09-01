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صواعق جازان تقتل 3 والسيول تعزل قرية بالدرب

9/1/2024 11:56:51 PM

(MENAFN- Al Watan) تجدد هطول الأمطار بمنطقة جازان أمس، وتسببت في تدني مستوى الرؤية، وحاصرت تجمعات المياه حي المطار بمدينة جيزان، وسط ارتفاع بلاغات المواطنين لأمانة المنطقة. وضربت صاعقة مواطنًا ومقيمًا في محافظة العارضة تسببت في وفاتهما. كما توفي راعٍ يمني بقرية رملان التابعة لمحافظة الدرب، بعد أن أصابته صاعقة عندما حاول جلب الأغنام من سيل وادي رملان الذي عزل أهالي القرية عن الدخول والخروج منها. وأدت العواصف الرعدية الشديدة إلى انقطاع للكهرباء بعدد من المواقع والمحافظات. ورصدت ((الوطن)) تجمعات مياه الأمطار، واختلاط النفايات بالمياه، وانتشار الروائح الكريهة، وتهالك الإسفلت، وسط تذمر سكان الحي.
أحمال حرارية
أكد عضو طقس المملكة الراصد الجوي علي مشهور، أن جازان ودعت شهر أغسطس ذروة الخريف، والذي تميز بوفرة الحالات المطرية ذات الطابع الإستوائي الغزير، وساهم في اتساع رقعة الغابات والأماكن الخضراء على كافة محافظات المنطقة، مشيرا إلى أنها تستقبل شهر سبتمبر الذي يمتاز بالأحمال الحرارية (التصعيدية) العالية والأبخرة العالية، وأمطاره تكون من متوسطة إلى غزيرة في بعض الأحيان وسريعة، مبينا أن الصواعق الرعدية كثيفة جدا بسبب التصعيد الحراري العالي، وارتفاع نسبة الرطوبة السطحية بشكل ملحوظ مما يساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
جريان السيول
وشهدت أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد.
مواقع ممطرة
* جازان
أبو عريش
أحد المسارحة
الطوال
صبيا
صامطة
ضمد
الحرث
العارضة
العيدابي
فيفا
الدرب
* عسير
أبها
أحد رفيدة
الحرجة
الربوعة
خميس مشيط
سراة عبيدة
ظهران الجنوب
* الباحة
العقيق
القرى
المندق
بلجرشي
بني حسن
المخواة
قلوة
الحجرة
غامد الزناد

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