50% زيادة بشكاوى الملكية الفكرية للعلامات التجارية

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت المنتجات المنتهكة للعلامات التجارية التي تم ضبطها خلال العام الماضي 41.12 مليون منتج، منها 41 مليون منتج
منتهك للعلامات التجارية المضبوطة بنسبة 99%، مقابل 12 ألف منتج منتهك لحق المؤلف بـ1%، في وقت تصدرت خدمات التغذية والمطاعم المنتجات المخالفة للعلامات التجارية، والتي تم ضبطها بـ95%، وارتفعت شكاوى الملكية الفكرية 50% 205 أحكام
كشف تقرير إنفاذ الملكية الفكرية للعام الماضي، إصدار المحاكم التجارية 205 أحكام صادرة، فصل بحق المخالفين لنظام العلامات التجارية، ومصادرة وإتلاف 274 ألف منتج مخالف، وإصدار 31 قرار إنذار للمخالفين، وبلغت إجمالي الغرامات المالية 1.775 مليون ريال، وارتفعت شكاوى الملكية الفكرية 50%، حيث بلغت إجمالي شكاوى الملكية الفكرية 2680 شكوى وبمتوسط 7 شكاوى يوميا، منها 1900 شكاوى العلامات التجارية، التي تمت دراستها والوقوف عليها بنسبة71% من الشكاوى، مقابل 780 شكاوى لحق المؤلف، والتي تمت دراستها والنظر فيها وبنسبة 29%.
توزيع المضبوطات
تصدرت منتجات خدمات التغذية والمطاعم المنتهكة للعلامات التجارية التي تم ضبطها بحسب القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت 39 مليون منتج خدمات التغذية والمطاعم بـ95%، وحلت منتجات قطاع التجميل والعطور ثانيا، بإجمالي 908 آلاف منتج بـ2%، والسلع المنزلية ثالثا، بإجمالي 303 ألف منتج بـ1%، وأدوات ومستلزمات المركبات رابعا، بإجمالي 67 ألف منتج بـ0.16%، وقطاع الملابس والأحذية خامساً، بإجمالي 40 ألف منتج بـ0.09%. صدارة الشكاوى
تصدر قطاع أدوات التجميل والعطور شكاوى العلامات التجارية بـ30%، وحلت خدمات التغذية والمطاعم ثانياً بـ25%، وقطاع الملابس والأحذية ثالثاً بـ12%، وقطاع الحقائب والأمتعة الجلدية رابعاً بـ7%، وتساوت قطاع المجوهرات والساعات، وقطاع الخدمات والسلع الرياضية خامساً بـ5% لكل منهما. %77 انتهاك
سجلت المواقع المنتهكة 77% مواقع منتهكة، حيث تم حجب 3467 موقعا مخالفا لنظام حماية حق المؤلف، وتصدرت مواقع رفعت للحجب بـ77%، ومواقع غير مخالفة ثانيا بـ15%، ومواقع لا تعمل ثالثا بـ5%، ومواقع مكررة رابعا بـ3%، وبلغت إجمالي المواقع التي تم الإبلاغ عنها من قبل أصحاب الحقوق 4545 موقعا، منها 68% عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات، مقابل 32% بث أنشطة رياضية، وبلغت إجمالي المواقع الإلكترونية المحجوبة 3467 موقعا إلكترونيا، وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف 65 قرارا صادرا، وبلغت إجمالي الغرامات المالية 423.350 ريالا.
Asf:
41 مليون منتج منتهك للعلامات التجارية
12 ألف منتج منتهك لحق المؤلف
%95 من المنتجات المنتهكة للتغذية والمطاعم
%50 ارتفاع شكاوى الملكية الفكرية
1.7 مليون ريال غرامات مخالفي العلامات التجارية
423 ألف ريال غرامات مخالفي حق المؤلف
2680 شكاوى الملكية الفكرية
%71 شكاوى العلامات التجارية
%29 شكاوى حق المؤلف
%77 مواقع منتهكة
205 أحكام صادرة للمحاكم التجارية
أكثر القطاعات مضبوطات:
منتجات خدمات التغذية والمطاعم: 95%
منتجات قطاع أدوات التجميل والعطور: 2%
منتجات السلع المنزلية: 1%
منتجات أدوات ومستلزمات المركبات: 0.16%
منتجات قطاع الملابس والأحذية: 0.09%
شكاوى العلامات التجارية:
التجميل والعطور: 30%
التغذية والمطاعم: 25%
الملابس والأحذية: 12%
الحقائب والأمتعة: 7%
المجوهرات والساعات: 5%
الخدمات والسلع الرياضية: 5%
MENAFN01092024000089011017ID1108624865