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50% زيادة بشكاوى الملكية الفكرية للعلامات التجارية

9/1/2024 11:56:48 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المنتجات المنتهكة للعلامات التجارية التي تم ضبطها خلال العام الماضي 41.12 مليون منتج، منها 41 مليون منتج منتهك للعلامات التجارية المضبوطة بنسبة 99%، مقابل 12 ألف منتج منتهك لحق المؤلف بـ1%، في وقت تصدرت خدمات التغذية والمطاعم المنتجات المخالفة للعلامات التجارية، والتي تم ضبطها بـ95%، وارتفعت شكاوى الملكية الفكرية 50%
205 أحكام
كشف تقرير إنفاذ الملكية الفكرية للعام الماضي، إصدار المحاكم التجارية 205 أحكام صادرة، فصل بحق المخالفين لنظام العلامات التجارية، ومصادرة وإتلاف 274 ألف منتج مخالف، وإصدار 31 قرار إنذار للمخالفين، وبلغت إجمالي الغرامات المالية 1.775 مليون ريال، وارتفعت شكاوى الملكية الفكرية 50%، حيث بلغت إجمالي شكاوى الملكية الفكرية 2680 شكوى وبمتوسط 7 شكاوى يوميا، منها 1900 شكاوى العلامات التجارية، التي تمت دراستها والوقوف عليها بنسبة71% من الشكاوى، مقابل 780 شكاوى لحق المؤلف، والتي تمت دراستها والنظر فيها وبنسبة 29%.
توزيع المضبوطات
تصدرت منتجات خدمات التغذية والمطاعم المنتهكة للعلامات التجارية التي تم ضبطها بحسب القطاعات الاقتصادية، حيث بلغت 39 مليون منتج خدمات التغذية والمطاعم بـ95%، وحلت منتجات قطاع التجميل والعطور ثانيا، بإجمالي 908 آلاف منتج بـ2%، والسلع المنزلية ثالثا، بإجمالي 303 ألف منتج بـ1%، وأدوات ومستلزمات المركبات رابعا، بإجمالي 67 ألف منتج بـ0.16%، وقطاع الملابس والأحذية خامساً، بإجمالي 40 ألف منتج بـ0.09%.
صدارة الشكاوى
تصدر قطاع أدوات التجميل والعطور شكاوى العلامات التجارية بـ30%، وحلت خدمات التغذية والمطاعم ثانياً بـ25%، وقطاع الملابس والأحذية ثالثاً بـ12%، وقطاع الحقائب والأمتعة الجلدية رابعاً بـ7%، وتساوت قطاع المجوهرات والساعات، وقطاع الخدمات والسلع الرياضية خامساً بـ5% لكل منهما.
%77 انتهاك
سجلت المواقع المنتهكة 77% مواقع منتهكة، حيث تم حجب 3467 موقعا مخالفا لنظام حماية حق المؤلف، وتصدرت مواقع رفعت للحجب بـ77%، ومواقع غير مخالفة ثانيا بـ15%، ومواقع لا تعمل ثالثا بـ5%، ومواقع مكررة رابعا بـ3%، وبلغت إجمالي المواقع التي تم الإبلاغ عنها من قبل أصحاب الحقوق 4545 موقعا، منها 68% عرض وتحميل الأفلام والمسلسلات، مقابل 32% بث أنشطة رياضية، وبلغت إجمالي المواقع الإلكترونية المحجوبة 3467 موقعا إلكترونيا، وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف 65 قرارا صادرا، وبلغت إجمالي الغرامات المالية 423.350 ريالا.
Asf:
41 مليون منتج منتهك للعلامات التجارية
12 ألف منتج منتهك لحق المؤلف
%95 من المنتجات المنتهكة للتغذية والمطاعم
%50 ارتفاع شكاوى الملكية الفكرية
1.7 مليون ريال غرامات مخالفي العلامات التجارية
423 ألف ريال غرامات مخالفي حق المؤلف
2680 شكاوى الملكية الفكرية
%71 شكاوى العلامات التجارية
%29 شكاوى حق المؤلف
%77 مواقع منتهكة
205 أحكام صادرة للمحاكم التجارية
أكثر القطاعات مضبوطات:
منتجات خدمات التغذية والمطاعم: 95%
منتجات قطاع أدوات التجميل والعطور: 2%
منتجات السلع المنزلية: 1%
منتجات أدوات ومستلزمات المركبات: 0.16%
منتجات قطاع الملابس والأحذية: 0.09%
شكاوى العلامات التجارية:
التجميل والعطور: 30%
التغذية والمطاعم: 25%
الملابس والأحذية: 12%
الحقائب والأمتعة: 7%
المجوهرات والساعات: 5%
الخدمات والسلع الرياضية: 5%

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