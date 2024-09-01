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اليوم.. انطلاق برنامج تهيئة الطلبة المستجدين في جامعة البحرين

9/1/2024 7:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬أسبوع‭ ‬التهيئة‭ ‬المقرر‭ ‬إقامته‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭. ‬

وقد‭ ‬أرسلت‭ ‬الجامعة‭ ‬دعوات‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬أسبوع‭ ‬التهيئة،‭ ‬موضحة‭ ‬أماكن‭ ‬الحضور‭ ‬المخصصة‭ ‬لكل‭ ‬كلية‭.‬

ولفتت‭ ‬الجامعة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بإمكان‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬أسبوع‭ ‬التهيئة‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬صفحة‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬على‭ ‬الرابط‭: ‬ https ‭://‬ >‭.‬ uob ‭.‬ edu ‭.‬ bh ‭/‬ current ‭-‬ students ‭/‬ induction ‭/.‬ lang ‭=‬ ar ‭. ‬

وتجري‭ ‬الأقسام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬مقابلات‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تشترط‭ ‬إجراء‭ ‬مقابلات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬الطلبة‭ ‬جميعاً‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬8‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭. ‬

كلمات دالة

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