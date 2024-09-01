اليوم.. انطلاق برنامج تهيئة الطلبة المستجدين في جامعة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
دعت جامعة البحرين الطلبة المستجدين للعام الأكاديمي 2024-2025 إلى المشاركة في برنامج أسبوع التهيئة المقرر إقامته خلال الفترة بين 2 و5 سبتمبر 2024م.
وقد أرسلت الجامعة دعوات للطلبة المستجدين عبر البريد الإلكتروني، للمشاركة في برنامج أسبوع التهيئة، موضحة أماكن الحضور المخصصة لكل كلية.
ولفتت الجامعة إلى أنه بإمكان الطلبة المستجدين الاطلاع على تفاصيل أسبوع التهيئة عبر زيارة صفحة الطلبة المستجدين على الرابط: https :// >. uob . edu . bh / current - students / induction /. lang = ar .
وتجري الأقسام الأكاديمية مقابلات القبول في البرامج التي تشترط إجراء مقابلات في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2024م، على أن ينتظم الطلبة جميعاً على مقاعد الدراسة يوم الأحد 8 سبتمبر 2024م.
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