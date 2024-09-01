بحث تحضيرات حفل تسليم جائزة اليونسكو -الملك حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬الوزير‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجارية‭ ‬لحفل‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والباحثين‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬ومنتسبي‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬المعنية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬فينغتشون‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية،‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬العمل‭ ‬المستقبلي‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬اليونسكو‭ -‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تكريم‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والاستخدامات‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعلم‭ ‬والتعليم‭ ‬والأداء‭ ‬التربوي‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬تحقيقا‭ ‬لأهداف‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬توفير‭ ‬التعليم‭ ‬الجيد‭ ‬والشامل‭ ‬والمنصف‭ ‬للجميع،‭ ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المشروعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للجائزة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬71‭ ‬مشروعاً‭ ‬من‭ ‬36‭ ‬دولة‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬للعام‭ ‬2023‭ ‬مشروعان‭ ‬تعليميان‭ ‬مقدمان‭ ‬من‭ ‬بلجيكا‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وهما‭: ‬مشروع‭ ‬‮«‬ربط‭ ‬النقاط‭: ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬الكربونية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬معلمي‭ ‬مدارس‭ ‬‮«‬غوغو‮»‬‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬ EducoNetImpact ‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مونس‭ ‬بمملكة‭ ‬بلجيكا‭. ‬

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