بحث تحضيرات حفل تسليم جائزة اليونسكو -الملك حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اجتمع الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم مع السيد فينغتشون ماو المسؤول المكلف لجائزة اليونسكو -الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، وذلك بمقرّ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بباريس.
وخلال اللقاء، بحث الوزير التحضيرات الجارية لحفل تسليم الجائزة المزمع عقده في 2 سبتمبر الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين وكبار المسؤولين بمنظمة اليونسكو ومنتسبي السلك الدبلوماسي وغيرهم من الشخصيات المعنية.
كما استعرض الوزير مع السيد فينغتشون سبل تعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في مختلف المجالات التعليمية والتربوية، والاتفاق على برنامج العمل المستقبلي.
الجدير بالذكر أن جائزة اليونسكو -الملك حمد لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعتمد أفضل الممارسات والاستخدامات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعزيز التعلم والتعليم والأداء التربوي بشكل عام، تحقيقا لأهداف منظمة اليونسكو على صعيد توفير التعليم الجيد والشامل والمنصف للجميع، وقد بلغ عدد المشروعات المتقدمة للجائزة في هذه الدورة 71 مشروعاً من 36 دولة عضواً في منظمة اليونسكو، وقد فاز بها في نسختها للعام 2023 مشروعان تعليميان مقدمان من بلجيكا وكوريا الجنوبية، وهما: مشروع «ربط النقاط: محو الأمية الكربونية القائمة على البيانات» المقدم من رابطة معلمي مدارس «غوغو» في جمهورية كوريا، ومشروع « EducoNetImpact » المقدم من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة مونس بمملكة بلجيكا.
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