التنمية الاجتماعية تعلن استعدادها لبدء العام الدراسي في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة التأهيل الاجتماعي جاهزيتها لاستقبال الطلبة من فئة ذوي الإعاقة، في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية، خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025، والذي من المؤمل أن يبدأ في الثامن من سبتمبر المقبل، وذلك في كل من مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، مركز الطفل للرعاية النهارية، دار بنك البحرين الوطني للتأهيل، ومركز المتروك للتأهيل الإرشادي.
وفي هذا السياق، هنأت الوزارة كافة الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها حرصت على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتأمين احتياجات الدور والمراكز اللوجستية والبشرية، حيث تم تشكيل فرق متابعة للصيانة، والتأكد من جاهزية المرافق من حيث التكييف، الإنارة، وتجهيز الصفوف بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية، كما أجرت الهيئة الإدارية زيارات تفقدية، للاطمئنان على جاهزية الدور والمراكز لبدء عام دراسي ناجح ومثمر.
كما اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية سلسلة من الإجراءات الهامة، منها تجهيز البرامج التأهيلية الأكاديمية والمهنية، إجراء التقييمات اللازمة للطلبة، وضع الخطط التدريبية الفردية، توفير الحقائب المدرسية، تنظيم خدمات النقل وتعيين مرافقين للطلبة في جميع الحافلات، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع طلبة ذوي الإعاقة من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تأهيلية تربوية، لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم بأعلى جودة.
وفي إطار الشراكة المجتمعية مع القطاع الأهلي، سيتم خلال هذا العام وبالتعاون مع الجمعية البحرينية للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، إطلاق برنامج (التأهيل على رأس العمل) بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخاصة، وتدشين برامج مهنية وحرفية للطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية القادرين على الالتحاق بسوق العمل، بما يساهم في عمليات التمكين الوظيفي والاجتماعي لهم.
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