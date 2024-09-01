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التنمية الاجتماعية تعلن استعدادها لبدء العام الدراسي في الدور والمراكز التأهيلية الأكاديمية والمهنية

9/1/2024 7:22:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ممثلة‭ ‬بإدارة‭ ‬التأهيل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬جاهزيتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬والمراكز‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024-2025،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمهني،‭ ‬مركز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬للتأهيل،‭ ‬مركز‭ ‬شيخان‭ ‬الفارسي‭ ‬للتخاطب‭ ‬الشامل،‭ ‬مركز‭ ‬الطفل‭ ‬للرعاية‭ ‬النهارية،‭ ‬دار‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للتأهيل،‭ ‬ومركز‭ ‬المتروك‭ ‬للتأهيل‭ ‬الإرشادي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬هنأت‭ ‬الوزارة‭ ‬كافة‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬لتأمين‭ ‬احتياجات‭ ‬الدور‭ ‬والمراكز‭ ‬اللوجستية‭ ‬والبشرية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فرق‭ ‬متابعة‭ ‬للصيانة،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬المرافق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكييف،‭ ‬الإنارة،‭ ‬وتجهيز‭ ‬الصفوف‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية،‭ ‬كما‭ ‬أجرت‭ ‬الهيئة‭ ‬الإدارية‭ ‬زيارات‭ ‬تفقدية،‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬الدور‭ ‬والمراكز‭ ‬لبدء‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬ناجح‭ ‬ومثمر‭.‬

كما‭ ‬اتخذت‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الهامة،‭ ‬منها‭ ‬تجهيز‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬إجراء‭ ‬التقييمات‭ ‬اللازمة‭ ‬للطلبة،‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬التدريبية‭ ‬الفردية،‭ ‬توفير‭ ‬الحقائب‭ ‬المدرسية،‭ ‬تنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬وتعيين‭ ‬مرافقين‭ ‬للطلبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحافلات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬العاملين‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬تأهيلية‭ ‬تربوية،‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بأعلى‭ ‬جودة‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬سيتم‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل،‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ (‬التأهيل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭) ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتدشين‭ ‬برامج‭ ‬مهنية‭ ‬وحرفية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬الالتحاق‭ ‬بسوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬التمكين‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لهم‭.‬

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