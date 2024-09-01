النائب الثاني لرئيس الشورى: تهيئة الظروف لتمكين الشباب من تنمية قدراتهم والاستثمار في كفاءاتهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حضور‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لملتقى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬التطوعي‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بشعار‭ ‬‮«‬الشباب‭ ‬تجدد‭ ‬وثبات‮»‬‭.‬

وأشادت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬باستجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لرؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بتسخير‭ ‬كافة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬كفاءاتهم‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتميّز،‭ ‬مبينةً‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬وطنية‭ ‬ثاقبة‭ ‬تستهدف‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬بناء‭ ‬أجيال‭ ‬صاعدة‭ ‬تتمتع‭ ‬بالولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬والرغبة‭ ‬والإصرار‭ ‬اللامحدود‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير،‭ ‬والدفع‭ ‬بعجل‭ ‬التنمية‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬التي‭ ‬يتجلى‭ ‬فيها‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برعاية‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬البناءة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الشباب‭ ‬وبناء‭ ‬قدراتهم‭ ‬وكفاءاتهم،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بثقافتهم‭ ‬ووعيهم‭ ‬بشأن‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية،‭ ‬ومساندة‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬المنصبة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬فاعل‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭.‬

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