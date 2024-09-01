النائب الثاني لرئيس الشورى: تهيئة الظروف لتمكين الشباب من تنمية قدراتهم والاستثمار في كفاءاتهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن الرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل الذي يحظى به الشباب والنشء من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفّز هذه الفئة المهمة في المجتمع على تقديم المبادرات والأفكار، وإبداء التطلعات والطموحات التي تصب في خدمة وتنمية المجتمع، والعمل على النهوض بمكانة مملكة البحرين على كل المستويات، موضحةً أن الثقة الممنوحة للشباب والنشء من القيادة الحكيمة، نهضت بثقتهم في أنفسهم، وعززت عزيمتهم وإصرارهم من أجل الانخراط في مختلف مسارات البناء والتطوير الوطني، والمساهمة في صناعة القرار السياسي، وإثراء المشاركة الديمقراطية.
جاء ذلك خلال حضور د. الفاضل نيابةً عن علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى أمس (الأحد)، الحفل الختامي لملتقى الشباب البحريني التطوعي الذي نظمته جمعية البحرين للعمل التطوعي بالتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي بشعار «الشباب تجدد وثبات».
وأشادت د. الفاضل باستجابة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم، بتسخير كافة الإمكانيات الحكومية، وتهيئة الظروف المناسبة التي تمكن الشباب من تنمية قدراتهم والاستثمار في كفاءاتهم نحو مزيد من الإنجاز والتميّز، مبينةً أن الاستثمار في الطاقات الشبابية ينم عن رؤية وطنية ثاقبة تستهدف بالدرجة الأولى بناء أجيال صاعدة تتمتع بالولاء والانتماء الوطني، والرغبة والإصرار اللامحدود على البناء والتطوير، والدفع بعجل التنمية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وذلك في إطار منظومة العمل الوطني التي يتجلى فيها التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل المشترك مع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى اهتمام رئيس مجلس الشورى برعاية ودعم البرامج الشبابية البناءة، التي تهدف إلى تهيئة الشباب وبناء قدراتهم وكفاءاتهم، والارتقاء بثقافتهم ووعيهم بشأن المشاركة السياسية، ومساندة كافة الجهات الرسمية والأهلية المنصبة في بناء جيل فاعل وقادر على تحقيق الاستدامة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة.
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