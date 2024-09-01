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النائب العام المصري يأمر بحبس متهمَين إسرائيليين في حادث طابا

9/1/2024 7:22:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬


أمر‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬عياد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬المصري،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بحبس‭ ‬متهمَيْن‭ ‬إسرائيليَّيْن‭ ‬في‭ ‬وقائع‭ ‬التعدي‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬عاملين‭ ‬بفندق‭ ‬بمدينة‭ ‬طابا‭ ‬وإصابتهم‭ ‬واستعراض‭ ‬القوة‭ ‬والإتلاف‭.‬

كانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬إخطارًا‭ ‬بنشوب‭ ‬مشاجرة‭ ‬بأحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمدينة‭ ‬طابا‭ ‬بين‭ ‬المتهمَيْن‭ ‬ إسرائيليَّيْ‭ ‬الجنسية‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بالفندق،‭ ‬إثرها‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬باستعراض‭ ‬القوة‭ ‬واستخدام‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والتعدي‭ ‬عليهم‭ ‬بالضرب؛‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابتهم‭ ‬وإتلاف‭ ‬محتويات‭ ‬بالفندق،‭ ‬فباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيقات،‭ ‬واستهلتها‭ ‬بالانتقال‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬وسؤال‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬ومناظرة‭ ‬ما‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬إصابات،‭ ‬والتي‭ ‬ثبت‭ ‬بالتقارير‭ ‬الطبية‭ ‬أنها‭ ‬تنوعت‭ ‬بين‭ ‬كسر‭ ‬بعظام‭ ‬الجمجمة،‭ ‬وجروح‭ ‬قطعية‭.‬

كما‭ ‬استمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وطالعت‭ ‬المقاطع‭ ‬التي‭ ‬صورت‭ ‬ملابساتها،‭ ‬وأرفقت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهميْن‭ ‬للواقعة‭ ‬والتعدي‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬بالضرب‭ ‬وإتلاف‭ ‬محتويات‭ ‬بالفندق،‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬أحقيتهما‭ ‬وذويهما‭ -‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬الإقامة‭- ‬في‭ ‬تناول‭ ‬المشروبات‭ ‬الكحولية‭.‬

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