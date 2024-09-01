النائب العام المصري يأمر بحبس متهمَين إسرائيليين في حادث طابا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - سيد عبدالقادر:
أمر المستشار محمد شوقي عياد النائب العام المصري، أمس الأحد، بحبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا وإصابتهم واستعراض القوة والإتلاف.
كانت النيابة العامة قد تلقت يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الماضي إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهمَيْن – إسرائيليَّيْ الجنسية وثلاثة من العاملين بالفندق، إثرها قيام المتهمين باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ ما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال الى المستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.
كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.
MENAFN01092024000055011008ID1108624650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.