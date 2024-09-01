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علاء مدارا رئيسا لاتحاد كرة السلة

9/1/2024 7:22:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فاز‭ ‬علاء‭ ‬عبدعلي‭ ‬مدارا‭ (‬مرشح‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭) ‬برئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬2024‭-‬2028،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬غلق‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وزكت‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬علاء‭ ‬عبدعلي‭ ‬مدارا‭ ‬لرئاسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تقدم‭ ‬مترشح‭ ‬آخر‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تقدم‭ ‬9‭ ‬مرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وستعقد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬العادية‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الرفاع‭ ‬بفندق‭ ‬الريجنسي‭ ‬لانتخاب‭ ‬8‭ ‬أعضاء‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المترشحين‭ ‬التسعة‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬ياسين‭ (‬سماهيج‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كلداري‭ (‬الحالة‭)‬،‭ ‬نادر‭ ‬جلال‭ ‬العوضي‭ (‬الحالة‭)‬،‭ ‬نور‭ ‬عبدالرضا‭ ‬حسين‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬غازي‭ ‬فيصل‭ ‬منصور‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬سلمان‭ ‬عبدالحسين‭ ‬آل‭ ‬حبيل‭ (‬سترة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الياس‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة‭ ‬خلفان‭ (‬النجمة‭) ‬وحسن‭ ‬محمود‭ ‬عجاج‭ (‬مدينة‭ ‬عيسى‭).‬

ووجه‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬الدعوة‭ ‬الرسمية‭ ‬لجميع‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والتصويت‭ ‬للمترشحين،‭ ‬كما‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشة‭ ‬التقارير‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال‭.‬

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