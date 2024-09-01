علاء مدارا رئيسا لاتحاد كرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فاز علاء عبدعلي مدارا (مرشح نادي المنامة) برئاسة الاتحاد البحريني لكرة السلة للدورة الانتخابية 2024-2028، وذلك بعد غلق باب الترشح لرئاسة مجلس الإدارة.
وزكت الجمعية العمومية علاء عبدعلي مدارا لرئاسة الاتحاد في ظل عدم تقدم مترشح آخر لهذا المنصب، في المقابل تقدم 9 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وستعقد الجمعية العمومية العادية بتاريخ 22 سبتمبر في قاعة الرفاع بفندق الريجنسي لانتخاب 8 أعضاء.
وضمت قائمة المترشحين التسعة كلا من: حسن علي ياسين (سماهيج)، أحمد عبدالرحمن كلداري (الحالة)، نادر جلال العوضي (الحالة)، نور عبدالرضا حسين (المنامة)، غازي فيصل منصور (الأهلي)، سلمان عبدالحسين آل حبيل (سترة)، محمد عبدالصمد الياس (المحرق)، أحمد خليفة خلفان (النجمة) وحسن محمود عجاج (مدينة عيسى).
ووجه اتحاد السلة الدعوة الرسمية لجميع الأندية المنضوية تحت مظلته لحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت للمترشحين، كما ستتم مناقشة التقارير الإدارية والمالية وما يستجد من أعمال.
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