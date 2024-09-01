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ختام ناجح للدورة الرابعة من برنامج إنقاص الوزن في ألبا

9/1/2024 7:22:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬بنجاح‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬لإنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬بإقامة‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬والبيئة‭ ‬بالشركة،‭ ‬حضرها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالشركة‭.‬

وشهد‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭ ‬مشاركة‭ ‬35‭ ‬موظفًا‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬تدريبية‭ ‬بمرافق‭ ‬نادي‭ ‬البا‭ ‬المختلفة‭ ‬ ‭ ‬النادي‭ ‬الصحي‭ ‬وبركة‭ ‬السباحة‭ ‬والصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬البا‭ ‬ومدرب‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬قاسم‭ ‬الهمام‭. ‬كما‭ ‬خضع‭ ‬المشاركون‭ ‬لمراقبة‭ ‬الوزن‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬وقُدمت‭ ‬لهم‭ ‬استشارات‭ ‬تحسين‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭.‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬الختامية‭ ‬للبرنامج،‭ ‬هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬الموظفين‭ ‬الفائزين‭ ‬أصحاب‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬وجميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬اتباع‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفوائد‭ ‬المكتسبة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬أعلن‭ ‬البقالي‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬البا‭ ‬بتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬ورفاه‭ ‬الموظفين،‭ ‬وقد‭ ‬استقطب‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬نسخته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬175‭ ‬مشاركًا‭.‬

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