ختام ناجح للدورة الرابعة من برنامج إنقاص الوزن في ألبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) بنجاح فعاليات النسخة الرابعة من برنامجها لإنقاص الوزن بإقامة فعالية خاصة الخميس الماضي في قاعة السلامة والصحة والبيئة بالشركة، حضرها الرئيس التنفيذي علي البقالي وكبار المسؤولين بالشركة.
وشهد البرنامج في نسخته الرابعة التي انطلقت بتاريخ 26 مايو الماضي مشاركة 35 موظفًا في جلسات تدريبية بمرافق نادي البا المختلفة – النادي الصحي وبركة السباحة والصالة الرياضية متعددة الأغراض – وذلك تحت إشراف مباشر من موظف البا ومدرب كمال الأجسام قاسم الهمام. كما خضع المشاركون لمراقبة الوزن بشكل مستمر، وقُدمت لهم استشارات تحسين النظام الغذائي.
وخلال الفعالية الختامية للبرنامج، هنأ الرئيس التنفيذي علي البقالي الموظفين الفائزين أصحاب أفضل النتائج وجميع المشاركين، وحثهم على مواصلة اتباع نمط حياة صحي وتعزيز الفوائد المكتسبة من هذا البرنامج للحفاظ على صحتهم. وفي ظل الإقبال الكبير من الموظفين على المشاركة في البرنامج، أعلن البقالي عن انطلاق النسخة الخامسة منه في سبتمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن برنامج إنقاص الوزن يعكس التزام البا بتعزيز صحة ورفاه الموظفين، وقد استقطب منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2015 ما مجموعه 175 مشاركًا.
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