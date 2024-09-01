الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند جسر بيت كاحل

وقالت مصادر محلية إن الجسر يربط بلدات بيت كاحل، وترقوميا، وبيت أولا، ونوبا غرب الخليل، فيما لا تزال قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل مدينة الخليل وبلداتها.

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