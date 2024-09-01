مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب تقوع ببيت لحم
التاريخ
9/1/2024 2:40:21 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين، قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد الناشط مصطفى البدن" بأن عددا من المستعمرين تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع، وهاجموا بالحجارة مركبات المواطنين المارة.
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