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مستعمرون يهاجمون مركبات المواطنين قرب تقوع ببيت لحم

9/1/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- هاجم مستعمرون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مركبات المواطنين، قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط مصطفى البدن" بأن عددا من المستعمرين تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع، وهاجموا بالحجارة مركبات المواطنين المارة.

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