التعليم العالي تقرِّر تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية

التعليم العالي تقرِّر تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية
التاريخ
9/1/2024 2:40:21 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- قرَّرت وزارة التربية
والتعليم العالي تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية بشِقَّيْه النظري والعملي للدورة الصيفية (2024)، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها مُحافظات الوطن، وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين.
ولفتت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى أنَّها ستعقد الامتحان في أقرب وقت مُمكن، عند توفّر الظروف المُناسِبة لذلك.
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