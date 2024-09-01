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التعليم العالي تقرِّر تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية

9/1/2024 2:40:21 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قرَّرت وزارة التربية والتعليم العالي تأجيل الامتحان التطبيقي الشامل للكليات التقنية بشِقَّيْه النظري والعملي للدورة الصيفية (2024)، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها مُحافظات الوطن، وحفاظا على سلامة الطلبة والعاملين.

ولفتت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إلى أنَّها ستعقد الامتحان في أقرب وقت مُمكن، عند توفّر الظروف المُناسِبة لذلك.


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