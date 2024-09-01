تشييع جثماني الشهيدين حمو في بلدة اليامون غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- شيعت جماهير شعبنا في بلدة اليامون غرب جنين، مساء اليوم الأحد، جثماني الشهيدين عبود ناصر حمو (18 عاما) ومحمد محمود حمو (13 عاما) إلى مثواهما الأخير.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسيهما في بلدة اليامون، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما في منزلي عائلتيهما، قبل أن يصلى عليهما، ويواريا الثرى في مقبرة البلدة.
واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتيين حمو واعتقلت ثالثا، قرب بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بعد أن طاردتهما آليات الاحتلال على شارع حيفا، أثناء تطوعهما في توزيع الخبز على العائلات التي عانت من حصار الاحتلال على مدار الأيام الخمسة الماضية
MENAFN01092024000205011050ID1108624353
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.