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تشييع جثماني الشهيدين حمو في بلدة اليامون غرب جنين

9/1/2024 2:40:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير شعبنا في بلدة اليامون غرب جنين، مساء اليوم الأحد، جثماني الشهيدين عبود ناصر حمو (18 عاما) ومحمد محمود حمو (13 عاما) إلى مثواهما الأخير.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في مدينة جنين باتجاه مسقط رأسيهما في بلدة اليامون، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهما في منزلي عائلتيهما، قبل أن يصلى عليهما، ويواريا الثرى في مقبرة البلدة.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتيين حمو واعتقلت ثالثا، قرب بلدة كفر دان غرب مدينة جنين، بعد أن طاردتهما آليات الاحتلال على شارع حيفا، أثناء تطوعهما في توزيع الخبز على العائلات التي عانت من حصار الاحتلال على مدار الأيام الخمسة الماضية






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