سويسرا: سقوط بنك كريدي سويس يعزز أرباح القطاع المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي السويسري إلى ذروة تاريخية العام الماضي، حيث بلغت 25.9 مليار فرنك وذلك وفقا لما أكدته جمعية المصرفيين السويسريين -في بيان لها اليوم“الخميس” -موضحة أن المكاسب الرأسمالية التي حققها بنك“يو. بي. إس” الاستثمارى السويسري متعدد الجنسيات من خلال الاستحواذ على بنك كريدي سويس تفسر هذا المستوى الاستثنائي.

وأوضح راديو“لاك” السويسرى أن الأرباح التشغيلية المجمعة للبنوك في سويسرا ارتفعت بنسبة 2.9% خلال عام واحد، لتصل إلى 72.3 مليار دولار، حسب ما أشار مقياس جمعية المصرفيين السويسريين، الذي يصر على ضرورة النظر في هذه الأرقام“الإيجابية” في ضوء استحواذ بنك /يو.إس.بي/ على بنك كريدي سويس.

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ففي عام 2023، سجل البنك الأول علي مستوي سويسرا ربحًا صافيًا قدره 29.9 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عام واحد على الرغم من تكاليف التكامل التي يتحملها بنك كريدي سويس . ويرتبط هذا الأداء بشكل مباشر بمكاسب محاسبية تبلغ نحو 29 مليار دولار، بفضل الشهرة التي استفاد منها بنك“يو.بي.إس” بعد الاستحواذ على منافسه السابق.

وعلى الرغم من بيئة أسعار الفائدة التي لا تزال مواتية في العام الماضي، كافحت البنوك ذات التوجه الوطني في نشاطها الائتماني الرئيسي، نتيجة ركود معاملات الفائدة (-0.7٪) عبر القطاع ككل. وبالنسبة للبنوك الكبرى، أثرت رسوم الفائدة الناجمة عن انهيار بنك كريدي سويس على الأداء.

وحقق القطاع المصرفي السويسري دخلاً أقل من العمولات في العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى معاملات الأوراق المالية والاستثمارات وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب، حسبما أكدت جمعية المصرفيين السويسريين. وانخفضت هذه الإيرادات بنسبة 6.8% إلى 21.8 مليار فرنك. واتبعت عمليات التداول اتجاها معاكسا، حيث تضخمت عائداتها بنسبة 21.3% لتصل إلى 10.9 مليار دولار بفضل تقلبات الأسواق المالية. كما زادت أحجام الائتمان. وسجلت جمعية المصرفيين السويسريين ديون عقارية بلغت 1.179.2 مليار فرنك، بزيادة قدرها 2.3%. وتحظى بنوك المقاطعات بنصيب الأسد، إذ تغطي 39.1% من هذا المبلغ، مقابل 24.9% للبنوك الكبرى.

ولا تزال سويسرا تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إدارة الثروات عبر الحدود، كما يتضح من ارتفاع عائداتها بنسبة 4.8% (باستثناء تأثيرات العملة) إلى 2205.7 مليار فرنك. وارتفعت الأصول التراكمية تحت إدارة جميع البنوك المؤسسة في البلاد بنسبة 6.9% إلى 8.391.7 مليار منها 3.794.4 مليار قادمة من عملاء مقيمين في الخارج.

واستمر التوظيف في العام الماضي داخل القطاع المصرفي، وإن كان بوتيرة معتدلة. حيث بلغ إجمالي القوى العاملة 93,299 موظفا بدوام كامل في سويسرا، أو 1.280 أكثر (+1.4%). وبلغ معدل البطالة في القطاع المالي 2.3%، وهو نفس مستوى الاقتصاد العام، بحسب جمعية المصرفيين السويسريين.

وأكدت دراسة أن الأرقام ظلت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2024 الحالي. وينبغي أن يسود الوضع الراهن أيضًا في النصف الثاني من العام بالنسبة لنصف المؤسسات التي شملتها الدراسة.

وكشفت جمعية المصرفيين السويسريين أيضًا عن توقعاتها السنوية المحدثة لهذا القطاع،فقد توقع المتخصصون نتيجة تشغيلية مستقرة لعام 2024 الحالي. ومع ذلك، ينبغي أن يتسم تقدم الأعمال بانخفاض معاملات الفائدة، المرتبطة بتخفيضات أسعار الفائدة التي قررها البنك الوطني السويسري. وينبغي للأنشطة الأخرى أن تعوض“كليا أو جزئيا” عن هذا التطور السلبي.

ومن المتوقع أن تكون أحجام الائتمان أقل من متوسط ​​ما حققته خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في مجال القروض العقارية، متأثرة بانخفاض العرض في سوق العقارات والتضخم التنظيمي وتضاعف طلبات البناء. ويتوقع القطاع أيضًا زيادة المنافسة في مجال القروض التجارية من فاعلين غير مصرفيين.

وفيما يتعلق بإدارة الثروات عبر الحدود، من المتوقع أن يزيد حجم أعمالها بنسبة 5% على أساس سنوي.

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