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الدولار يسجل 48.7 جنيه فى تعاملات الأحد

9/1/2024 2:03:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجل أعلى سعر لتداول الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، 48.62 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد لدى مصرف أبوظبى الإسلامى .

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية نحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الكويتى.

موضوعات متعلقة انتخابات“المقاصة”:“سرحان” يحسم مقعد الشركات المدرجة و”ليحة” و”مصطفى” يفوزان بـ”أمناء الحفظ” الدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى ختام تعاملات الأحد 1.3 مليار دولار تمويلات أتاحها“الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” لمصر

وسجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع فى تعاملات بنك أبوظبى التجارى.

فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع لدى بنك قطر الوطنى.

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