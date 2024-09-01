الدولار يسجل 48.7 جنيه فى تعاملات الأحد

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجل أعلى سعر لتداول الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بالبنوك، 48.62 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأحد لدى مصرف أبوظبى الإسلامى
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وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية نحو 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى الكويتى.
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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع فى تعاملات بنك أبوظبى التجارى.
فيما سجل أدنى سعر للدولار 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع لدى بنك قطر الوطنى.
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