إيرادات بنوك النيو تقفز إلى 83 مليار دولار فى 2023.. بنمو 43%

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت إيرادات بنوك النيو بين عامي 2022 و2023، بنسبة 43% على المستوى العالمي؛ حيث ارتفع إجمالي الإيرادات من 58 مليار دولار في عام 2022 إلى 83 مليار دولار في عام 2023، وقف تقرير لمؤسسة“سيمون كوتشر”.

جاء ذلك في تقرير الذي أصدره مركز المعلومات بعنوان“بنوك النيو: الطريق لتعزيز الشمول المالي”، تناول من خلاله نبذة تعريفية عن البنوك الرقمية، واستعراض موقف مصر من إنشاء البنوك الرقمية والآفاق المستقبلية لبنوك النيو.

موضوعاتالدولار ينخفض إلى 48.64 جنيه بالبنك المركزى فى الأحد الدولار يسجل 48.7 جنيه فى تعاملات الأحد سويسرا: سقوط بنك“كريدي سويس” يعزز أرباح القطاع المصرفي

وذكر مركز المعلومات، أنه على المستوى المحلي؛ منح البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لشركة مصر للابتكار الرقمي، لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، متوقعا أن يتم إطلاق البنك الرقمي Onebank بالربع الأخير من 2024، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من ترخيصه.

وحققت نسبة الشمول المالي والتي تعبر عن امتلاك واستخدام المواطنين 16 سنة فأكثر لحساب معاملات مالية، طفرة خلال الفترة من 2016-2023؛ حيث ارتفعت من 27.4% في عام 2016 إلى 70.7% في عام 2023 بمعدل نمو 174%.

وفي إطار دعم مصر للتحول الرقمي والابتكار لتعزيز الاقتصاد، أصدر البنك المركزي المصري“قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها” والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 يوليو 2023، وتسمح تلك القواعد الجديدة بإنشاء وتشغيل البنوك الرقمية في مصر بشكل فعال.

وأوضح التقرير أن البنوك الرقمية، هي نوع من مؤسسات التكنولوجيا المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التقليدية، ولكن الفرق الرئيس هو أن البنوك الرقمية ليس لديها فروع مادية، فجميع المعاملات، بدءًا من فتح حساب وحتى تحويل الأموال ودفع الفواتير وغيرها، تتم عبر الإنترنت، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل في الـ”Neo Banks” أحدث نقلة نوعية في النظام المصرفي بأكمله، مما أدى إلى تحول جذري في تقديم الخدمات المالية للعملاء، حيث تتميز بنوك النيو باتباع نهج رقمي بالكامل ونماذج أعمال معاصرة تساهم في سرعة انتشارها على مستوى دول العالم.

ويرجع ظهور بنوك النيو لأول مرة في أوائل عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية التي شهدت انتشارًا واسع النطاق للتخلف عن سداد الرهونات العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الـ”Neo Banks” تستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق الإيرادات، وأحد النماذج التي تتبناها بنوك النيو لزيادة الإيرادات هي فرض رسوم على الخدمات الخاصة، بما في ذلك حماية السحب على المكشوف، والمعاملات بالعملة الأجنبية وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي.

وذكر التقرير، أنه بجانب ارتفاع إيرادات بنوك النيو، شهدت قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 0.23 تريليون دولار في 2017 إلى 4.96 تريليون دولار في 2023، كما شهد متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق بنوك النيو العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 12.39 ألف دولار في 2017 إلى 19.76 ألف دولار في 2023.

وفي السياق ذاته، شهد عدد مستخدمي الـ”Neo Banks” ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 18.95 مليون مستخدم في 2017 إلى 250.7 مليون مستخدم في 2023.

وبين أن بنوك النيو تتعاون بشكل متزايد مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، لذا من المتوقع أن يساعد ذلك في زيادة الاعتماد على خدمات بنوك النيو، ويُتوقع أن ترتفع قيمة المعاملات في سوق بنوك النيو العالمية من 6.37 تريليون دولار في 2024 إلى 10.44 تريليون دولار في 2028.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يرتفع متوسط قيمة المعاملة لكل مستخدم في سوق الـ”Neo Banks” العالمية من 21.11 ألف دولار في 2024 إلى 27.02 ألف دولار في 2028.

كما توقع أن يواصل عدد مستخدمي الـ”Neo Banks” في النمو ليصل إلى 386.3 مليون مستخدم في 2028، مرجعا هذا النمو إلى العديد من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المرنة، وظهور التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، والتغيرات في سلوك المستهلك وتفضيلاته.

وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف المنخفضة والمرونة الكبيرة التي تقدمها بـالـ”Neo Banks” مقارنة بالبنوك التقليدية تساهم أيضًا في زيادة نموها.