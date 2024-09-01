وزيرة الأشغال بحثنا مع الوفد الصيني الحكومي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت وزيرة
الأشغال العامة د.نورة المشعان اليوم الأحد إن لقاء الوفد الصيني الحكومي الزائر لدولة الكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بأهمية الدفع بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للدكتورة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها في مكتبها بميناء الشويخ رئيس واعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جانوي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية والمهندسين المتخصصين في الموانئ والبلدية.
وأكدت الوزيرة المشعان أن هناك سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، مبينة أن نسبة الانجاز هي حوالي 50% من المرحلة الأولى مع الحرص على اكتمال باقي هذه المرحلة لتشغيل الميناء على وجه السرعة، ومن ثم البدء بإنجاز متواز للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة.
وأكدت على جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في بكافة مراحله، موضحة أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ «لذا سنشرع بعد انتهاء محادثاتنا اليوم في أولى الخطوات الفعلية بكافة التفاصيل ومواعيد التنفيذ».
وأعربت عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.
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