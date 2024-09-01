وزيرة الأشغال بحثنا مع الوفد الصيني الحكومي تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى

MENAFN - Al-Anbaa) قالت الأشغال العامة د.نورة المشعان اليوم الأحد إن لقاء الوفد الصيني الحكومي الزائر لدولة الكويت يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بأهمية الدفع بتسريع تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى والتي سيكون لها بالغ الاثر على مسيرة التنمية في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للدكتورة المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها في مكتبها بميناء الشويخ رئيس واعضاء الوفد الصيني الحكومي الزائر بحضور مساعد الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد تشانغ جانوي وكبار المسؤولين في وزارتي الأشغال العامة والخارجية والمهندسين المتخصصين في الموانئ والبلدية.

وأكدت الوزيرة المشعان أن هناك سبع اتفاقيات موقعة مع الحكومة الصينية في مجالات التعاون التنموي مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير، مبينة أن نسبة الانجاز هي حوالي 50% من المرحلة الأولى مع الحرص على اكتمال باقي هذه المرحلة لتشغيل الميناء على وجه السرعة، ومن ثم البدء بإنجاز متواز للمرحلتين الثانية والثالثة ليعمل الميناء بأقصى قدرة استيعابية ممكنة.

وأكدت على جدية الشركات والمؤسسات الصينية الحكومية في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير في بكافة مراحله، موضحة أن الصين من الدول البارزة جدا في مجال التشييد والبناء والإدارة وتشغيل الموانئ «لذا سنشرع بعد انتهاء محادثاتنا اليوم في أولى الخطوات الفعلية بكافة التفاصيل ومواعيد التنفيذ».

وأعربت عن ارتياحها الكامل لسير المباحثات المشتركة ومسار توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها.